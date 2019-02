Comunidades da BR-174 e do rio Negro vão ficar sem luz: saiba mais

Manaus - A Eletrobras Distribuição Amazonas informa que no próximo domingo (10), no horário de 9h às 15h, serão realizados serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial no alimentador Jaraqui 02 (JQ-02), que fornece energia elétrica até o Km 43 da BR 174, e comunidade ribeirinhas do Rio Negro, incluindo os principais ramais, como por exemplo do Pau Rosa, Cooperativa, Nossa Senhora de Fátima, Chico Mete Macha, Castanheira além de áreas ribeirinhas como Nossa Senhora de Fátima, Tupé, Livramento, entre outras. A manutenção causará interrupções de energia nas comunidades citadas, ao longo da BR até o Km 43.

Serão realizados serviços de troca de cruzetas, isoladores, chaves, poda de árvore, limpeza de faixa, entre outros materiais na rede elétrica. O serviço realizado contará com 01 equipe de equipamentos, 4 equipes de manutenção pesada e 2 leves desenergizada, 4 equipes de manutenção de linha viva energizada e 4 equipes de manutenção de poda de árvore e 2 equipes de limpeza de faixa.

O fornecimento de energia poderá ser normalizado antes do tempo previsto. Estes serviços visam melhorar a qualidade e confiabilidade da rede elétrica que atende cerca de 79 ramais e comunidades ao longo da BR 174 e comunidades ribeirinhas do Rio Negro.

