Vídeo: obra habitacional que custou R$ 41 milhões está embargada no AM

Manaus - Aproximadamente 40 pessoas fizeram uma manifestação cobrando a entrega de 667 casas do programa Minha casa, Minha Vida, em Manacapuru, prontas desde 2017. No momento da manifestação, o primo do prefeito do município, identificado como Gerson Dangelo, chegou a brigar com os manifestantes e disse que eles ficariam sem as casas.

Centenas de famílias estão inscritas no programa habitacional da prefeitura de Manacapuru. O conjunto em questão começou a ser construído em 2013 e a previsão de entrega era abril de 2014.

A obra foi financiada pela Caixa Econômica Federal, operadora do programa Minha casa, Minha Vida, e custou quarenta e um milhões e trezentos mil reais.

