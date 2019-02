Idoso sofre queimaduras graves após curto-circuito em ventilador

Manaus - Um idoso de 82 anos foi internado com queimaduras de 3º grau após um curto-circuito em um ventilador causar um incêndio no quarto dele. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), no bairro São Lázaro, próximo à policlínica Antônio Reis, na Zona Sul de Manaus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h59. Moradores da área informaram aos bombeiros que aconteceram apagões no final da madrugada, o que pode ter contribuído para o curto-circuito.

O fogo ficou contido no quarto da vítima. O idoso foi retirado da residência por vizinhos. Ele foi levado pelos bombeiros ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

"Quando nossa equipe chegou ao local, o fogo já estava controlado. Atuamos principalmente no atendimento à vítima, que foi conduzida para o 28 de Agosto com queimaduras de 3º grau nos membros inferiores", informou a assessoria da corporação.

Edição: Mara Magalhães





Leia mais:

Fogo no Instituto do Patrimônio Histórico assusta funcionários

Avião fumaçando nos ares de Manaus? Cindacta 4 e Bombeiros negam