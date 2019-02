Manaus debaixo d'água: ocorrências são registradas em todas as zonas

Manauaras registram alagamento na avenida Torquato Tapajós e no Conjunto Castanheira. Na Avenida Djalma Batista, vídeo mostra usuários do transporte coletivo ilhados em parada de ônibus. | Autor: Divulgação

Manaus - A forte chuva que atingiu Manaus nesta desta quarta-feira (13) causou alagamentos em vários pontos da capital amazonense. Três das principais vias de acesso ao Centro ficaram inundadas. Também teve registro de queda de árvore, desabamento de casas e deslizamento de barrancos. Não houve registro de vítimas em nenhum dos casos.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a avenida Djalma Batista, Constantino Nery, Torquato Tapajós e das Torres completamente alagadas.

Árvore caiu na rua José Romão no Novo Aleixo | Foto: Divulgação

Uma moradora da rua Amazonino Mendes, no bairro São José filmou a situação em que ficou a casa dela depois da chuva. Segundo ela, a situação se repete a cada temporal. "Olha como está a minha casa, completamente alagada", diz a mulher.

No bairro Petrópolis, na Zona Sul, São Jorge, na Zona Oeste, Zumbi 2 e outros bairros da Zona Leste também ficaram em situação crítica.

Ao todo, a Defesa Civil registrou 10 casos. Até o momento a média de chuva foi de 33,2 mm de água na cidade, sendo 56 milímetros na Zona Centro-Oeste e 48,2 mm na Zona Oeste, as regiões consideradas mais atingidas.

Os principais bairros atingidos pela quantidade de água foram, conforme a Defesa Civil, Nossa Senhora das Graças, São Geraldo, Adrianópolis, Compensa e Santo Antonio.

Desabamento de casas e deslizamento de barranco

Além de diversos pontos de alagamentos e carros praticamente submersos, a Defesa Civil municipal registrou dois desabamentos de residências, dois deslizamentos de barrancos no bairro Grande Vitória, um desabamento de muro sobre uma casa no Zumbi 2 e um risco de deslizamento de barranco no São José.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas ainda recebeu um pedido de socorro para resgatar uma professora e nove crianças ilhadas em uma oficina no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, próximo ao Restaurante Bragança, na Torquato Tapajós.

Ruas ficaram completamente alagadas | Foto: Márcio Melo

Van escolar com crianças

Uma van escolar ficou presa durante a chuva com crianças dentro no conjunto Duque de Caxias, bairro flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Eles foram resgatados por funcionários de um lava jato. Porém, não souberam informar quantas crianças e adultos ficaram ilhados.

a van ficou no meio do alagamento e as crianças precisaram ser resgatadas | Foto: Divulgação





Dois igarapés cortam a rua próximo ao local. No final da tarde, ainda era possível ver um carro que ficou no meio do caminho. Outros carros que tentavam transitar pela rua tiveram que optar por outros caminhos para fugir do engarrafamento.

Grande Vitória

A Defesa Civil municipal registrou o desabamento de três muros entres casas diferentes na rua Mauá, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade.

O autônomo Idonaldo Pereira, de 45 anos, teve sua casa atingida por um dos muros. Ele conta que perdeu roupas, alimentos, caixa d'água e dois cachorros.

"Isso aconteceu porque não trocaram o bueiro que fica atrás da casa da vizinha. Na hora da campanha, os políticos beijam todo mundo, mas na hora da cobrança ninguém aparece", diz.

Algumas pessoas ficaram ilhadas | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo





Alzanatha dos Santos, industriária de 36 anos, conta que foi à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) quatro vezes e nunca obteve resposta.

"Já fui lá nesse órgão várias vezes solicitando a troca desse bueiro, mas eles sempre relatam que estão sem recursos. Toda vez que chove aqui alaga e dessa vez caiu todos os muros ao redor. Eu perdi meu cachorro, meus eletrodomésticos molharam, o guarda-roupa ficou destruído e fora o abalo psicológico da minha filha que estava em casa no momento do desmoronamento", conta Santos.

No total, dois cães acabaram morrendo durante a chuva no bairro | Foto: Rebeca Mota

No total, dois cães acabaram morrendo durante a chuva no bairro. Um deles foi atingido pelo muro que desabou e o outro foi levado pelas águas. Os moradores lamentaram pelos animais.

"Uma grande fatalidade. Eram vidas de seres vivos que podiam ter sido preservadas se nada tivesse acontecido", disse uma moradora - que não se identificou.

O técnico da Defesa Civil Municipal, Ednaldo Lopes, conta que a casa foi construída em cima da rede de drenagem e os tubos estouraram pela parte de trás.

"A Defesa Civil vai fazer um relatório e passará a situação para Seminf, para que a pasta possa recuperar toda a drenagem", relata.

Alguns igarapés que cortam a cidade transbordaram | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Seminf e pediu informações sobre a denúncia dos moradores. Veja nota a seguir:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) tem executado rotineiramente as desobstruções de bueiros entupidos. Esse período do ano as demandas triplicam. Nas ações, a Seminf tem tirado um número considerado de lixo doméstico dos bueiros. Pneus, pedaços de madeira, muito plásticos , garrafas pets, entre outros, situação que agrava muito a situação da vazão correta das águas das chuvas. No bairro Grande Vitória, o trabalho tem sido feito. A demanda encaminhava por vocês será atendida com caráter emergencial. Até a sexta-feira, o local receberá a visita técnica para averiguar qual a situação do equipamento, na sequência o serviço será solucionado"

A rua que se transforma em rio durante temporais

Na rua São João (antiga Cacatua), no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste, dezenas de famílias foram surpreendidas pelo nível da água que transbordou a partir de um bueiro a céu aberto.

A moradora Michelle Moura, de 40 anos, conta que há cinco anos mora na região e ajudar os vizinhos em dias de chuva se tornou rotina.

"Graças a Deus, a minha casa não alaga. Mas eu temo pelas dos vizinhos, que perderam móveis e roupas. A situação é crítica porque, além do prejuízo com a perda de móveis e eletrodomésticos, ainda estamos expostos a doenças como a lepstopirose, pois a água que invade as casas é poluída", alerta Michelle, que ao conversar com a reportagem ajudava a vizinha Criscia Damasceno, de 45 anos, a limpar a casa que foi alagada pela água em uma altura de quase 1 metro e 20 centímetros.

As moradoras perderam tudo | Foto: Isac Sharlon





"Perdi alguns móveis e eletrodomésticos, mas a minha maior preocupação são os dois colchões, que eram novos". Ela mora com os dois filhos no imóvel, sendo um deles deficiente. Ambos estavam na casa quando ela foi invadida pela água. Na ocasião, um muro nos fundos da residência desabou. Ninguém ficou ferido.

Morando há um ano na rua São João, a autônoma Elizangela de Oliveira, de 39 anos, lamenta os prejuízos da família, que depende da venda de frutas para sobreviver.

"A residência em que eu moro também foi invadida pela água e as frutas, como laranja e melancia, foram perdidas porque a água é contaminada. Pedi a ajuda do vizinho, para reforçar um tipo de mureta na porta assim evitar que a água invada o local tão forte como hoje", conta ela, falando também sobre a perda dos vizinhos.



"Na minha residência conseguimos salvar os móveis e os eletrodomésticos, mas na vizinha Raimunda, os móveis ficaram de bubuía [flutuando na água]", revela a autônoma.

Os moradores construíram batentes para evitar que a água da chuva invada as casas | Foto: Isac Sharlon





Desabafo

Durante a visita da reportagem ao local alagado, uma moradora não conteve os ânimos e desabafou. Isabel Pires, de 35 anos, culpou o poder público pelos danos causados às famílias.

"Perdi tudo. Moro aqui há 20 anos e sofro com obras inacabadas. Havia um igarapé que transbordava, mas não causava esse prejuízo de hoje em dia. Instalaram os bueiros, aterraram parte do igarapé, porém nunca concluem a obra e o resultado é esse: prejuízo! Agora estou limpando a casa, mas os móveis e os eletrodomésticos já eram", lamenta ela, que não terá onde dormir porque as camas da casa, onde mora, tiveram perda total.

"São duas décadas, e a cada ano a situação só piora", denuncia Isabel.

Quem puder colaborar com algum tipo de ajuda, seja com móveis, eletrodomésticos ou roupas, pode entrar em contato com os moradores pelos números: (92) 99982-1393 Criscia ou (92) 88440-4702 Elizangela.

SPA alagado

O Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, teve o telhado arrancado pelos fortes ventos. Quase todos os setores da unidade de saúde ficaram alagados.

Uma dona de casa, que aguardava para ser atendida na unidade, contou ao Portal Em Tempo que algumas pessoas entraram na recepção da unidade de saúde para se abrigar da chuva. Minutos depois, devido ao forte vento, a água começou a descer pelo forro.

A situação do hospital | Foto: Divulgação

"Eu estava aguardando atendimento, mas algumas pessoas buscaram abrigo dentro d unidade. Fato que nem adiantou porque o telhado foi levado pelo vento e começou a chover mais fora do que dentro", disse a mulher, que preferiu não ter o nome revelado.

A direção do SPA informou, por meio de nota, que a forte chuva desta manhã provocou um destelhamento e parte da sala de medicação foi atingida pela água. Equipes de manutenção estão trabalhando no concerto do telhado.

O SPA informou ainda que não houve prejuízos materiais e nem ao atendimento aos usuários.

Parte de passarela cai na Torquato

A estrutura de uma passarela localizada na Avenida Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz Cidade Alta, Zona Centro-Oeste da cidade, desabou na tarde desta quarta-feira (13), após uma forte chuva atingir Manaus. O igarapé que passa no local, do lado oposto ao Clube Municipal, transbordou e invadiu os terrenos localizados na via, sentindo centro-bairro.

A estrutura ruiu por volta das 17h30 | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo





O volume de água arrastou a parede de um posto de gasolina, até chegar na estrutura metálica que sustentava a passarela. A primeira parte a ruir possuía uma escada instalada. Não houve feridos.

A estrutura desabou por volta das 17h30 e a via foi totalmente fechada nos dois sentidos, complicando o trânsito na região. O local foi isolado devido ao risco de queda do restante da estrutura.

Faixa azul

As faixas exclusivas de transporte público (faixa azul) das Avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery estão liberadas até que as vias alagadas voltem ao normal.

Na avenida Torquato Tapajós, devido ao transbordamento de um igarapé que corta a via - que fica do lado oposto ao Clube Municipal, o trânsito teve que ser desviado para a avenida Nilton Lins. O alagamento aconteceu nesta tarde e, até 16h, o trânsito continua interditado.

