Livramento: homem sai minutos antes de casa desabar em Manaus

Manaus - Um morador da rua Cobra Coral, localizado no bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus, conseguiu sair da residência onde morava minutos antes de parte do imóvel desabar. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13).

"Ouvir o barulho, levantei de pressa e vi as paredes caindo. Ainda conseguir salvar a minha geladeira e minhas ferramentas", disse o morador.

A forte chuva causou alagações na cidade | Foto: Márcio Melo

Conforme outra moradora do bairro, o problema já dura mais de 17 anos. As famílias temem que uma tragédia possa acontecer. As residências ficam na beira de um grande barranco.

"Espero que a Defesa Civil venha fazer algo antes de seja tarde demais. Essas casas estão na beira do barranco e uma tragédia pode acontecer. Precisamos de uma solução", disse a mulher.

Pessoas ficaram ilhadas | Foto:

Intensa chuva

A forte chuva desta quarta castigou mais uma vez a cidade de Manaus. Várias ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Além das alagações, a Defesa Civil registrou dois desabamentos de casas no bairro Grande Vitória. Além de dois deslizamentos de barranco no Alfredo Nascimento, Nova Vitória e um risco de desabamento no São José.

Leia mais:

Cheia do Rio Purus deixa Boca do Acre em estado de alerta

Manaus debaixo d'água: ocorrências são registradas em todas as zonas