Vídeo: telhado de SPA é arrancado durante chuva e local fica alagado

Manaus - Durante a chuva que atingiu Manaus na tarde desta quarta-feira (13), o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, teve o telhado arrancado pelos fortes ventos. Quase todos os setores da unidade de saúde ficaram alagados.

Uma dona de casa, que aguardava para ser atendida na unidade, contou ao Em Tempo que algumas pessoas entraram na recepção da unidade de saúde para se abrigar da chuva. Minutos depois, devido ao forte vento, a água começou a descer pelo forro.

"Eu estava aguardando atendimento, mas algumas pessoas buscaram abrigo dentro d unidade. Fato que nem adiantou porque o telhado foi levado pelo vento e começou a chover mais fora do que dentro", disse a mulher que preferiu não ter o nome revelado.

Pacientes gravaram o momento que o hospital fica alagado. A direção do SPA informou, por meio de nota, que a forte chuva desta manhã provocou um destelhamento e parte da sala de medicação foi atingida pela água. Equipes de manutenção estão trabalhando no concerto do telhado.

O SPA informou ainda que não houve prejuízos materiais e nem ao atendimento aos usuários.

Outras ocorrências

Além de diversos pontos de alagamentos e carros praticamente submersos, a Defesa Civil municipal registrou dois desabamentos de residências, dois deslizamentos de barrancos no bairro Grande Vitória, um desabamento de muro sobre uma casa no Zumbi 2 e um risco de deslizamento de barranco no São José.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas ainda recebeu um pedido de socorro para resgatar uma professora e nove crianças ilhadas em uma oficina no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, próximo ao Restaurante Bragança, na Torquato Tapajós.

