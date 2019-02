O drama de moradores de rua que se transforma em rio durante chuva

As mulheres perderam tudo durante o temporal | Foto: Isac Sharlon





Manaus - A forte chuva que atingiu Manaus na tarde desta quarta-feira (13) gerou transtornos à população, principalmente na Zona Leste da capital. Até às 15h, a Defesa Civil do município registrou 35 ocorrências pela Central 199, entre alegações, deslizamentos de barrancos e de casas ou muros. Conforme o órgão, foram detectados 74 milímetros de chuva pelo Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet).

Na rua São João (antiga Cacatua), no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste, dezenas de famílias foram surpreendidas pelo nível da água que transbordou a partir de um bueiro a céu aberto.

A moradora Michelle Moura, de 40 anos, conta que há cinco anos mora na região e ajudar os vizinhos em dias de chuva se tornou rotina.

"Graças a Deus, a minha casa não alaga. Mas eu temo pelas dos vizinhos, que perderam móveis e roupas. A situação é crítica porque, além do prejuízo com a perda de móveis e eletrodomésticos, ainda estamos expostos a doenças como a lepstopirose, pois a água que invade as casas é poluída", alerta Michelle, que ao conversar com a reportagem ajudava a vizinha Criscia Damasceno, de 45 anos, a limpar a casa que foi alagada pela água em uma altura de quase 1 metro e 20 centímetros.

Veja depoimento:

"Perdi alguns móveis e eletrodomésticos, mas a minha maior preocupação são os dois colchões, que eram novos". Ela mora com os dois filhos no imóvel, sendo um deles deficiente. Ambos estavam na casa quando ela foi invadida pela água. Na ocasião, um muro nos fundos da residência desabou. Ninguém ficou ferido.

Morando há um ano na rua São João, a autônoma Elizangela de Oliveira, de 39 anos, lamenta os prejuízos da família, que depende da venda de frutas para sobreviver.

"A residência em que eu moro também foi invadida pela água e as frutas, como laranja e melancia, foram perdidas porque a água é contaminada. Pedi a ajuda do vizinho, para reforçar um tipo de mureta na porta assim evitar que a água invada o local tão forte como hoje", conta ela, falando também sobre a perda dos vizinhos.

"Na minha residência conseguimos salvar os móveis e os eletrodomésticos, mas na vizinha Raimunda, os móveis ficaram de bubuía [flutuando na água]", revela a autônoma.

Desabafo

Durante a visita da reportagem ao local alagado, uma moradora não conteve os ânimos e desabafou. Isabel Pires, de 35 anos, culpou o poder público pelos danos causados às famílias.

"Perdi tudo. Moro aqui há 20 anos e sofro com obras inacabadas. Havia um igarapé que transbordava, mas não causava esse prejuízo de hoje em dia. Instalaram os bueiros, aterraram parte do igarapé, porém nunca concluem a obra e o resultado é esse: prejuízo! Agora estou limpando a casa, mas os móveis e os eletrodomésticos já eram", lamenta ela, que não terá onde dormir porque as camas da casa, onde mora, tiveram perda total.

"São duas décadas, e a cada ano a situação só piora", denuncia Isabel.

Quem puder colaborar com algum tipo de ajuda, seja com móveis, eletrodomésticos ou roupas, pode entrar em contato com os moradores pelos números: (92) 99982-1393 Criscia ou (92) 88440-4702 Elizangela.

Bueiros

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que tem executado rotineiramente as desobstruções de bueiros entupidos. Esse período do ano as demandas triplicam.

"Nas ações, a Seminf tem tirado um número considerado de lixo doméstico dos bueiros. Pneus, pedaços de madeira, muito plásticos , garrafas pets, entre outros, situação que agrava muito a situação da vazão correta das águas das chuvas", diz a nota.



