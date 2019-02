Dia do Rádio: qual é o futuro das rádios comunitárias em Manaus?

Equipe da Rádio A Voz das Comunidades | Foto: Ione Moreno

Manaus - As rádios comunitárias são emissoras sem fins lucrativos que são voltadas para a divulgação de informação, entretenimento e cultura em áreas de pequeno alcance. Manaus possui três rádios comunitárias legalizadas, e entre elas está a primeira rádio comunitária legal do país: A Voz das Comunidades.



Localizada no bairro Mutirão, na Zona Norte da cidade, A Voz das Comunidades transmite sua programação para os demais bairros adjacentes. A rádio foi legalizada em 2001, mas de acordo com o radialista Ribamar Martins, os movimentos pela democratização da comunicação em Manaus se iniciaram em 1996.

Ele explica que na época surgiu o Movimento Comunitário pela Cidadania, lutando por diversas causas sociais no Mutirão, como saúde, moradia e segurança. "E na própria comunidade nós tínhamos um jornalzinho datilografado que nós chamávamos de A Voz das Comunidades, e é daí que surge o nome da emissora".

Ribamar está presente na rádio desde os seus primeiros estágios de criação | Foto: Ione Moreno

Após conseguir a licença, a comunidade se uniu para arrecadar dinheiro por meio de eventos e festivais para comprar o equipamento de radiodifusão e construir o prédio. Ainda assim, em seus primeiros anos teve que enfrentar a perseguição de rádios comerciais que não queriam abrir mão de seu monopólio, mas, a Voz das Comunidades persistiu e agora está prestes a completar dezoito anos de funcionamento.

O radialista Jota Erry Rodrigues acredita que o dever da rádio é servir à comunidade | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Rádio para a comunidade

Outra rádio comunitária de Manaus com bastante história é a Rádio Atividade, que já funciona há 11 anos no bairro Santa Etelvina, também na Zona Norte. O radialista Jota Erry Rodrigues atua na rádio há mais de quatro anos e frisa que o importante é o bem-estar da comunidade.

"A rádio comunitária tem o dever de informar e esclarecer, principalmente para nós aqui da periferia. Afinal, tem coisas que os governos não querem que a mídia fale, mas como não temos envolvimento político, podemos focar inteiramente na comunidade", explicou Rodrigues.

Um dos quadros mais populares da rádio é o Programa Itinerante, em que a equipe se desloca para os bairros próximos e realiza a transmissão de lá, junto da comunidade. A equipe também planeja retomar a transmissão dos jogos do campeonato amazonense e as partidas de bairros, mas para isso são necessários recursos que as rádios comunitárias não possuem.

Outro projeto que a Rádio Atividade planeja retomar é o "Rádio nas Escolas", que pretende envolver os alunos das escolas próximas nas atividades da rádio. "A rádio é comunitária, então ela tem que estar aberta à comunidade. E precisa que os jovens da comunidade também se envolvam".

Cida apresenta o programa Estação Rap AM às 17h na Rádio A Voz das Comunidades | Foto: Ione Moreno

Relevância Cultural

De acordo com a lei que instituiu o serviço de radiodifusão comunitária no Brasil, também é dever dessas rádios estimular o lazer, a cultura e o convívio social na comunidade, por isso é comum que elas sejam o principal local para divulgação de pequenos artistas locais.

A radialista Cida Ariporia entrou na rádio A Voz das Comunidades em 2004 por meio do programa Periferia Ativa no Ar, voltado para o movimento Hip Hop. Desde então ela deu continuidade aos trabalhos sociais e culturais dentro da rádio.

"A gente dá essa visibilidade pros artistas tanto do mutirão quanto da cidade de Manaus e também para toda a região norte, porque as pessoas também podem ter acesso por meio do aplicativo", diz Cida, que também explica que por meio do RAP e do Hip Hop é possível levar conscientização social aos jovens da periferia.

A Voz das Comunidades está prestes a completar 20 anos de operação no bairro Mutirão | Foto: Ione Moreno

O futuro das rádios comunitárias no Brasil

Durante os dois anos do governo Temer, cerca de mil e duzentas rádios comunitárias foram canceladas ou foram impedidas de renovar suas concessões. Ribamar Martins diz que isso significa uma grande perda para a comunicação nacional, uma vez que são essas rádios que lutam contra o monopólio da informação no país.

Mas nem tudo são notícias negativas. No ano passado o Plenário aprovou o aumento da potência das rádios comunitárias de 25 para 150 watts, dando um alcance maior às emissoras. Agora a proposta segue para ser aprovada pela Câmara dos Deputados.

Jota Erry Rodrigues diz que essa proposta representa um grande avanço para o cenário das rádios no Brasil, mesmo em meio ao grande número de cancelamentos.

Caso o projeto torne-se lei será possível ter mais de uma frequência disponível para rádios comunitárias em uma localidade. Atualmente, todas as rádios comunitárias de Manaus localizam-se na frequência 87,9 FM.





