Vídeo: parte de passarela na Torquato cai após enxurrada em Manaus

Manaus - A estrutura de uma passarela localizada na Avenida Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz Cidade Alta, Zona Centro-Oeste da cidade, desabou na tarde desta quarta-feira (13), após uma forte chuva atingir Manaus. O igarapé que passa no local, do lado oposto ao Clube Municipal, transbordou e invadiu os terrenos localizados na via, sentindo centro-bairro.

O volume de água arrastou a parede e um muro de um posto de gasolina, até chegar na estrutura metálica que sustentava a passarela. A primeira parte a ruir possuía uma escada instalada. Não houve feridos.

A estrutura desabou por volta das 17h30 e a via foi totalmente fechada nos dois sentidos, complicando o trânsito na região. O local foi isolado devido ao risco de queda do restante da estrutura.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) está no local e os agentes dão orientações aos motoristas. Segundo a assessoria do órgão, a passarela está sendo inspecionada pela Defesa Civil de Municipal e o Corpo de Bombeiros.

“A passarela está com indícios de que vai desabar. O Manaustrans já fez os desvios de trânsito em ambos os sentidos. E nós estamos estudando fazer outros desvios”, diz o órgão de trânsito.

De acordo com Franklin Pinto, diretor presidente do Manaustrans, os agentes devem ficar no local até que todo o reparo na estrutura seja realizado pela Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf).

"Os agentes estão atuando aqui no local e no entorno. Vamos colocar ainda hoje uma faixa de pedestres para que seja feita a travessia segura e também uma sinalização para que todos possam atravessar sem qualquer problema", explicou Franklin.

Carlos Augusto é morador do local e estava realizando compras em um supermercado, localizado nas imediações do posto de combustível, explicou que a área sempre alaga e já era previsto que uma tragédia como essa acontecesse.

"Sempre que chove essa área alaga. Ali perto tem uma empresa que já perdeu diversos carros estacionados por conta do alagamento e teve que ser ressarcido. Eu estava fazendo compras quando ouvimos o barulho", disse Carlos Augusto.

O ferramenteiro Vicente Dias falou para a equipe do Em Tempo que, recentemente, foi feita uma obra nessa área para evitar alagamentos.

"Se eles não aumentarem a vazão da saída da água, vai acontecer esse desastre outra vez. Toda vez que chove, alaga e não passa um carro nas ruas próximas porque fica tudo alagado", disse o ferramenteiro.

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto deve visitar o local e dar início às obras de recuperação do trecho que desabou durante a forte chuva. Equipes da Seminf já estão no local fazendo a análise da estrutura.

Conforme o secretário de infraestrutura municipal, Kelton Aguiar, o que provocou a queda de parte da estrutura foi o afunilamento do igarapé, que transbordou e fez com que parte do muro de contenção do posto de combustível desmoronasse.

"Equipes da Seminf estão se deslocando para o local para dar início às obras de drenagem de todo o entulho que está no igarapé e a construção da nova estrutura. Vale lembrar que o acidente não danificou toda a passarela, apenas a parte sentido centro/bairro", explicou os Kelton.

