Mulher é salva por população após atear fogo no próprio corpo, no AM

Aos gritos de socorro ela foi ajudada por populares que cessaram as chamas em sua pele e a levaram para o Hospital Regional Lázaro Reis, no município | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) – Uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, escapou da morte ao atear fogo em seu próprio corpo, na tarde desta quarta-feira (13), no município de Manacapuru, interior do Amazonas, distante 69,69 km em linha reta de Manaus. Ela foi ajudada por moradores da região que perceberam a situação ao avistar a vítima em chamas no Centro da cidade.

De acordo com informações repassas pela Polícia Militar de Manacapuru, a mulher que apresenta características de deficiência intelectual, passou em um posto de gasolina e comprou três litros de combustível altamente inflamável. Ela caminhou até o cemitério do município e lá derramou a gasolina sobre o corpo.

Ainda segundo a polícia, após a tentativa de suicídio, a mulher correu de dentro do cemitério para uma praça de alimentação que fica na área central da cidade. Aos gritos de socorro ela foi ajudada por populares que cessaram as chamas em sua pele e a levaram para o Hospital Regional Lázaro Reis, no mesmo município.

Conforme a PM, a mulher resistiu às queimaduras e ainda permanece internada com vida na unidade de saúde da região. Os agentes destacaram ainda que não foi possível extrair o depoimento da vítima que continua em estado de choque.

Abaixo imagem forte

Mulher compra gasolina e ateia fogo no próprio corpo | Foto: Divulgação

Edição: Bruna Chagas

Leia mais:

Famílias montam ceia de natal em local de incêndio no Educandos

Ação social oferece atendimento as vítimas do incêndio do Educandos em Manaus