Prefeitura de Manaus entrega base do Samu na Cidade de Deus

Manaus - Revitalizada e ampliada, a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, foi entregue à população na tarde desta quarta-feira (13). A solenidade de entrega contou com a participação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

A nova base foi ampliada de 60 para 147 metros quadrados, com reforma dos alojamentos para os servidores do Samu. Cerca de 20 funcionários servem na base do Samu, que conta ainda com três ambulâncias e duas "motolâncias". A base reformada possui uma estação de tratamento de efluentes, requisito primordial, segundo o secretário de Saúde do município, Marcelo Magaldi, para a sua construção.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ressaltou que essa é a terceira unidade do Samu revitalizada e entregue no ano de 2019. Segundo ele, outros desafios estão em andamento, como o processo de reforma e ampliação das bases do Samu na Bola da Suframa e em outros locais da capital amazonense.

Prefeito Arthur Neto destacou que outras bases do Samu já estão em processo de reforma e ampliação | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

"Temos 11 bases na cidade, sendo que três já estão em processo de licitação para reforma, e outras quatro já estão nos planos. Nós agradecemos ao trabalho dos Servidores do Samu, os "samuzeiros", que não poupam esforços para, mesmo com as adversidades, fazerem um bom trabalho", disse o prefeito.



Arthur ainda destacou que, no último fim de semana, os servidores do Samu praticamente não tiveram descanso, devido ao grande número de ocorrências na capital.

"Essa mistura de drogas e bebida com volante nunca deu certo e nunca vai dar. E quando acontece um acidente, o primeiro socorro é prestado pelo 'samuzeiro'. Nada mais justo que nós cuidarmos do conforto deles ampliando as bases", completou.

Novas bases

O secretário Marcelo Magaldi afirmou que a determinação é que todas as bases devem ser ampliadas e reformadas, além das adequações exigidas pelos órgãos de controle.

"Essa base da Cidade de Deus está totalmente adaptada a todas as necessidades para a que a equipe do Samu possa realizar o seu trabalho. Foi construído um novo estacionamento para as ambulâncias, o que garante uma durabilidade maior para os veículos", afirma.

Base do Samu na Cidade de Deus conta com cerca de 20 funcionários | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Magaldi ainda adiantou que há possibilidade de que novas bases do Samu sejam construídas, para acompanhar o crescimento da capital. "Manaus tem um crescimento de 40 mil habitantes por ano. Temos estudos e mapeamento de crescimento da cidade, e é determinação do prefeito também construir novas bases. Temos regulamentação do Ministério da Saúde para ter ambulâncias, justamente para ter uma maior cobertura do serviço do Samu", salientou.

Edição: Bruna Souza





