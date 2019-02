'Posto cometeu crime ambiental', diz Arthur após queda de passarela

Arthur fala sobre queda de passarela em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Após a queda da escadaria de uma passarela, localizada na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto responsabilizou o posto de combustível, que fica ao lado da estrutura que desabou, por ter cometido crime ambiental ao realizar o estreitamento do igarapé, que passa por baixo da passarela construída em 2006, o que teria causado a queda da edificação.

"A meu ver está claro que o posto cometeu crime ambiental ao estreitar o igarapé e será responsabilizado por isso. Essa passarela também não deveria ser construída neste local, perto de um igarapé, está totalmente errada", explicou o prefeito.

Ainda conforme Arthur, toda a estrutura da passarela deve ser retirada, por ter sido construída em local inapropriado pela gestão do governador do ano de 2006. Uma nova passarela deve ser construída em um outro local, após estudo da SMTU.

Retirada de entulhos

Seminf inicia os trabalhos para retirar entulhos do igarapé | Foto: Divulgação





Os servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estavam no local e devem trabalhar durante toda a noite de acordo com o secretário da pasta Kelton Aguiar.

"Será feita a retirada de entulhos do igarapé, todo o trabalho de drenagem e em seguida a retirada de toda a estrutura da passarela, que não oferece risco para os carros que passam pela Torquato Tapajós. Mas devido ao local errôneo de construção dela, será retirada totalmente", afirmou Kelton.

Trânsito

Agentes do Manaustrans orientam os motoristas que passam pelo local | Foto: Divulgação

O diretor-presidente do Instituto Municipal de de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Franklin Pinto ressaltou que durante todo o serviço realizado pela prefeitura, agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os motoristas que passam pela via.

"Nós vamos mandar pintar uma faixa de pedestres e implantaremos um semáforo para que ele possa auxiliar na travessia dos pedestres, que precisam passar pelo local e usavam a passarela. Será tudo pensando para dar fluidez ao trânsito e segurança aos pedestres", finalizou Pinto.

