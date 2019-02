Raio atinge Manaus Previdência e atendimento é suspenso nesta quinta

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa que o atendimento ao público na sede da Manaus Previdência, localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, estará suspenso ao longo desta quinta-feira (14).

Durante a chuva registrada nesta quarta-feira (13), em Manaus um raio caiu na sede da autarquia municipal, atingindo a subestação de energia do órgão.

Ainda nesta quarta-feira uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foi acionada e esteve no local para diagnosticar os problemas ocasionados pela queda do raio, iniciando os trabalhos no local para restabelecimento dos serviços na Manaus Previdência o mais breve possível. Assim que os trabalhos forem concluídos, as atividades serão normalizadas no órgão.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Amazonprev garante acesso do Estado a empréstimos e repasses da União

Bolsonaro aprova prorrogação de IR para empresas da ZFM