GREVE: Sindicato retira vigilantes de agências bancárias em Manaus

Manaus - Pelo menos 20 agências bancárias das proximidades do Centro de Manaus estão fechadas nesta quinta-feira (14). O Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança em Manaus (Sindevam) está indo em cada agência para retirar os vigilantes dos postos de trabalho.

300 profissionais, filiados ao Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança em Manaus (Sindevam), paralisaram as atividades nesta manhã. A intenção da classe é que até às 14h todas agências de Manaus estejam fechadas.

"Nossa greve continua. Nós fomos notificados pela Justiça do Trabalho, mas mesmo assim não vamos trabalhar, pois exigimos os salários dos 10 mil trabalhadores da categoria em Manaus. Quem assumiu a nossa greve foi a Central Sindical agora. Estamos parando, até o final do expediente, todas as agências. Nós vamos manter a greve até que o Sindical Patronal se manifeste", diz.

As agências bancárias de Manaus podem ser fechadas por conta da greve geral dos vigilantes. De acordo com a Lei Federal 7.102/1983, é vedado o funcionamento de instituições financeiras sem a presença de vigilantes.

A categoria está de "braços cruzados" desde às 6h da manhã e fez uma mobilização na Praça da Polícia, situada na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Representantes da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, Ministério Público e Procon Municipal reuniram-se na sede da Ordem, nesta manhã, e decidiram que vão interferir para que a greve seja feita conforme a Lei, onde apenas 30% dos trabalhadores podem paralisar.

"O consumidor está sendo prejudicado com a greve, pois já temos agências que não estão funcionando. Pelo que entendemos, o Sindevam está ordenando que 100% dos trabalhadores entrem em greve. Nós vamos ingressar com medida judicial perante a Justiça de Trabalho. Um pedido de tutela urgente para suspender a greve ou a adequação à Lei. A justiça pode determinar a multa ou a prisão dos representantes do Sindicato, caso ela entenda que será necessário", enfatiza o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, Nicolas Carvalho.

Para o Dr. Nicolas, a intenção não é intervir no direito de greve da classe, mas resguardar o direito do consumidor. Ele afirmou que o Ministério Público e o Procon Municipal também vão intervir junto com a OAB.

Consumidores reclamam

O aposentado Raimundo Nonato precisou dos serviços da agência bancária, mas se deparou com a instituição financeira fechada. “Todo o trabalhador tem direito de exigir seus direitos. Acho justo. Agora é uma pena que está prejudicando o consumidor”, diz.

O gerente da Pelmex Junior Rodrigues conta que veio até a agência sacar um cheque para a empresa, porém não conseguiu. “Eu acho justo a greve desde que não atrapalhe os consumidores. Mas eles estão prejudicando”, conta.



