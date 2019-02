Carreta pega fogo em pátio de empresa no Distrito Industrial

Manaus - Uma carreta da empresa Bússola Logística pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (14), no pátio da corporativa na rua Javari, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h08 para combater as chamas. Dois caminhões auxiliaram na extinção do fogo.

O tipo de material queimado e qual foi a causa do incêndio não foram informados | Foto: Josemar Antunes





Segundo informações preliminares da corporação, muito material foi queimado dentro da carreta. O tipo de material queimado e qual foi a causa do incêndio não foram informados. Funcionários do local não quiseram comentar o caso.

O material que existia na carreta foi retirado do veículo e colocado no pátio da empresa. Os funcionários fizeram a limpeza do contêiner.

