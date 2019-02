Para alertar motoristas, BPTran distribui rosas no trânsito de Manaus

Manaus - Motoristas da capital amazonense se surpreenderam com uma abordagem um tanto quanto peculiar do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran/PM) desde a última terça-feira (12). Ao invés de abordarem para verificar a legalidade do carro, os soldados do batalhão entregaram rosas aos motoristas.

Além da conscientização sobre a segurança no trânsito, a ação faz parte da semana do aniversário de sete anos do Batalhão de Trânsito. Durante as ações, os condutores também recebem orientações sobre direção segura, além de outras dicas de segurança no trânsito.

Tenente da PM entrega rosa a motorista durante ação do BPTran na rotatória do conjunto Eldorado, no Parque 10 | Autor: Divulgação

Segundo o tenente-coronel Nero, comandante do Batalhão de Trânsito, o principal objetivo das ações é a preservação da vida.

"Por conta disso, resolvemos fazer essas abordagens em diversos pontos com grande movimentação de veículos, como a Rotatória do Produtor, na Zona Leste, no cruzamento da Arena da Amazônia e na Rotatória do Eldorado, na Zona Centro-Sul", afirmou.



Além dos pontos na cidade de Manaus, o BPTran também realizou as ações nos Postos de Policiamento Rodoviário nas saídas da capital nas Zonas Norte, para as rodovias AM-010 e BR-174, e Oeste, para a rodovia AM-070.

