Polícia procura por bandidos que invadiram casa de escrivã em Manaus

Manaus - O assalto em casa de uma policial civil na última quarta-feira (13) já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), de acordo com a Polícia Civil do Amazonas. O caso aconteceu no conjunto Parque Shangrilá, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações, dois homens armados invadiram a casa da policial, uma escrivã da PC, e empurraram os familiares da porta da garagem para dentro da casa. Uma das pessoas que estava na casa chegou até a ser amarrada pelos assaltantes.

No entanto, ninguém ficou ferido, e segundo o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, as testemunhas do caso já foram ouvidas.

Após o roubo, a dupla de bandidos fugiu do local, sendo que um deles levou o carro da família que estava estacionado na garagem. Já o outro saiu correndo pela rua, e teria levado o carro no qual a dupla chegou à casa.

*Com informações da assessoria.

