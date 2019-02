Alunos da UniNorte promovem ações solidárias em Manaus

Manaus - Os calouros da UniNorte participam de “Trote Solidário”, nos meses de fevereiro e março, marcando o ingresso deles nos cursos de graduação da instituição. As ações envolvem arrecadação de alimentos para entidades filantrópicas, doação de sangue e oficinas de leitura e reciclagem, nas comunidades.

O objetivo é estimular os alunos a prestarem serviços à sociedade e, com isso, adquirir um olhar crítico diante dos problemas enfrentados pela população.

Como parte da programação, nesta quinta-feira (14), os estudantes da Escola de Saúde estarão arrecadando alimentos para serem doados à Casa da Criança. A instituição atende mais de 300 crianças, de dois a cinco anos, que passam o dia no local, participando de aulas da educação básica, enquanto os pais trabalham.

As doações podem ser entregues durante todo o dia, na unidade 1 da UniNorte, na avenida Joaquim Nabuco, em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa. Também nesta quinta-feira, os alunos da Escola de Saúde também estarão promovendo atividades culturais e de flash mob na faculdade.

Ainda como parte do “Trote Solidário”, os calouros dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Matemática, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design estarão, durante o mês, arrecadando alimentos para doação.

A Escola de Arquitetura, Engenharia e TI, por sua vez, promoverá uma gincana entre as turmas de calouros, para a arrecadação de alimentos e material de higiene pessoal.

Os alunos da Escola de Negócios e Hospitalidade estarão de 23 a 02 de março no Parque Residencial de Manaus (Prosamim), na rua Ipixuna, Centro da cidade, desenvolvendo atividades de entretenimento, com as crianças.

No local, serão oferecidas oficinas de leitura e reciclagem, jogos educativos, gincana solidária e atividades de incentivo à cultura. A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) estará estacionada no dia 12 de março, na unidade 1 da UniNorte, na avenida Joaquim Nabuco, recebendo doações de sangue.

O “Vampirão” do Hemoam, como a unidade móvel foi chamada, estará recebendo doações das 9h às 20h.

