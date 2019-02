Amizades de infância que superam as décadas e a distância

Amigas continuam se encontrando mesmo após cinquenta anos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Manaus - A professora aposentada Maria Socorro Corrêa se lembra com carinho de sua infância e adolescência, época em que se reunia com as amigas para participar de brincadeiras e festas na praça e nas ruas de Carauari, cidade no interior do Amazonas. Maria agora possui 55 anos e vive na capital amazonense, mas ao contrário do que se é esperado, ela ainda mantém as amizades da época ainda bem conservadas.

Sua amiga Ilcinete Medeiros, de 59 anos, também mora em Manaus e faz parte do grupo que encontra-se periodicamente para relembrar as histórias do passado. "Hoje criamos um grupo e estamos resgatando as amizades, lá relembramos micos, antigos namorados e festinhas", diz Ilcinete.

Mas após tantos anos, nem todas continuam vivendo no Amazonas. Nayra Souza, de 54 anos, atualmente trabalha como cuidadora geriátrica em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, mas ainda assim não deixa de estar sempre presente nas conversas e brincadeiras. "Mesmo quando está distante ela sempre mantém contato pelo whatsapp", explicou Maria.

O grupo de vinte amigas continua marcando encontros e comemorações para festejar a amizade, Maria diz que as amizades modernas não possuem mais esse tipo de laço que havia antigamente. Grande parte delas vivia na mesma rua da cidade e desde o início aprenderam a compartilhar suas bicicletas quando iam passear na praça do município. Maria explica que nem todas tinham bicicletas naquela época, o que era um sinal de status no interior.

Com o passar dos anos, algumas das amigas precisaram sair do interior e mudar-se para Manaus para estudar ou cuidar dos filhos, mas voltaram a encontrar-se em 2014 no velório de um colega, e resolveram procurar os contatos das que estavam mais afastadas. Desde então, o grupo passou a marcar diversos encontros em shoppings, pizzarias e até mesmo em suas próprias casas, onde fazem jantares e lanches com brincadeiras e sorteios.

As amigas se encontravam para participar das festas juninas e carnaval utilizando fantasias | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Adolescência

Ilcinete ainda lembra com carinho de sua infância e adolescência no interior. Ela diz que costumavam se encontrar na praça da cidade, onde os pais deixavam que ficassem até as 22h. No mês de junho, a rua onde viviam era fechada para as comemorações das festas típicas, onde elas também se encontravam e participavam das danças utilizando fantasias, já os fins de semana eram os dias para visitar os banhos e balneários, mas nem todas podiam ir. "Pra poder ir para os banhos tínhamos que nos comportar durante a semana inteira", explicou.

Maria diz que elas também costumavam frequentar festas em clubes onde dançavam músicas de discoteca. Ela lembra que era comum umas se encontrarem com os namorados das outras em segredo, mas que hoje em dia ninguém fica com raiva e muitas dão até risada da situação. "Algumas tinham que voltar pra casa mais cedo, então quando ela ia embora a outra tirava uma casquinha", diz Maria rindo.

Mas isso não quer dizer que não existiam os desentendimentos comuns nessa época da vida. Nayra diz que não era uma adolescente muito fácil de lidar e acabou se distanciando de suas amigas por conta de disputas e intrigas envolvendo beleza e namorados. "São aquelas coisas de adolescentes que não pensam", explicou.

Maior parte do grupo morava na mesma rua e manteve a amizade durante toda a juventude | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Distância



Nayra mudou-se para Manaus ainda jovem e depois foi morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando retornou para o Amazonas, acabou estranhando a receptividade do povo nortista. "O povo no Sul é mais frio, eles não têm esse calor que nós possuímos aqui no Norte", explicou Nayra, que já vive no sul do país há vinte e oito anos.

A cuidadora geriátrica não possuía tanta afinidade com algumas das integrantes do grupo devido a desentendimentos da juventude, mas ficou feliz ao voltar para Manaus e ver que todas ainda lembravam dela com muito carinho. "Eu vi a receptibilidade delas depois de tanto tempo sem me ver e eu fiquei muito feliz de perceber que todo aquele pensamento que eu tinha daquela época estava errado".

O grupo aproveitou que ela ia passar seis meses na capital amazonense e fez uma festa de despedida em um shopping, além de diversas outras atividades. Maria disse que Nayra participou de todas as atividades planejadas e ficou bastante feliz em sentir-se parte do grupo, mesmo após tantos anos morando em outro estado.

Grupo marca encontros com diversas brincadeiras | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Outra integrante do grupo mora em Tefé, mas Maria garante que sempre que ela está em Manaus, ela participa das atividades criadas pelo grupo. "E também pelo whatsapp, nós não deixamos de nos falar todos os dias", afirma.

"Não existe 'amizade verdadeira', pois ou é verdadeira, ou não é amizade. Amizade é o carinho e o respeito que a gente guarda por um ser humano que você conviveu junto, com quem você partilhou momentos alegres e tristes, e nem mesmo os momentos de dificuldades conseguem apagar o carinho que nós temos uma pela outra", finalizou Maria.

Maria Socorro guarda com carinho as lembranças de sua juventude | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Edição: Ayane Souza

Leia mais:

Dia do Rádio: qual é o futuro das rádios comunitárias em Manaus?

Hospital 28 de Agosto terá muro para impedir venda irregular de comida