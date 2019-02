'Greve continua por tempo indeterminado', diz sindicato dos vigilantes

Manaus - "Sem uma resposta do Sindicato Patronal, a greve continua por tempo indeterminado, até que seja realizado o reajuste salarial da categoria", falou ao EM TEMPO, Valderli Bernardo, presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança em Manaus (Sindevam). A categoria paralisou as atividades em diversos locais, como agências bancárias, nesta quinta-feira (14).

Ainda conforme Valderli, o que a categoria pede é um reajuste salarial digno, o qual o Sindicato Patronal não quer pagar. A greve deve continuar nesta sexta-feira (15), com reunião dos vigilantes na Praça Heliodoro Balbi, mais conhecida como praça da Polícia localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, respeitando uma decisão da Justiça do Trabalho em manter 70% da categoria trabalhando conforme a Lei Federal 7.102/1983.

"Nós vamos continuar nos manifestando, pacificamente, e em conformidade com a Lei. O jurídico do Sindicato Patronal entrou em contato com o nosso setor jurídico informando que entraria com uma ação na Justiça do Trabalho alegando que a greve é ilegal, mas em decisão a justiça considerou a greve totalmente legal", completou o presidente do Sindevam.

Ainda de acordo com o representante da categoria, cerca de 300 vigilantes de um total de 100 mil, em Manaus, é que estão paralisando. "Não é justo um vigilante passar doze horas trabalhando e não ter um vale alimentação, ou ter que tirar do seu bolso para poder comer no trabalho porque a empresa não quer arcar com a alimentação do profissional. Estamos lutando pelos nossos direitos e vamos continuar nessa luta até que todos os nossos colegas tenham um salário digno", finalizou Valderli.

Reunião de órgãos de proteção



Representantes da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, Ministério Público e Procon Municipal reuniram-se na sede da Ordem, na manhã desta quinta, e destacaram que a categoria deve seguir com a greve de acordo com o que é posto na Lei.

"Nós não estamos de maneira nenhuma dizendo que a greve é irregular, mas conforme o entendimento da Lei, uma agência bancária só pode funcionar se no horário de funcionamento existam seguranças no local para que seja feito o expediente normal. O que não queremos é que esta paralisação prejudique a população que precisa de atendimento bancário", explicou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-AM, Nicolas Carvalho.

