Pânico:princípio de incêndio assusta moradores na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Um princípio de incêndio dentro de uma lanchonete deixou moradores da avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, localizado na Zona Oeste de Manaus, assustados na noite desta quinta-feira (14), por volta das 19h. Uma panela elétrica teria ficado ligada dentro do estabelecimento comercial e deu início ao fogo.

De acordo com o proprietário do local, que preferiu não se identificar, o ambiente é alugado para um rapaz que faz do ambiente um lanche. O inquilino teria saído e deixado a panela ligada. "A panela superaqueceu e pegou fogo, a vizinhança foi quem avistou a fumaça, arrombou a porta e conseguiu apagar as chamas", falou o homem.

Ainda conforme o proprietário do local, ninguém ficou ferido, o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado e quando chegou no local fez apenas a orientação de segurança para o dono do estabelecimento. O homem que alugou o local não chegou até a saída da reportagem da ocorrência.

