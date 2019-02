Saiba o que causou apagão em Iranduba e Manacapuru

Manaus - Uma tentativa de furto do cabo subaquático de 69 kV, localizado na margem do Rio Negro, deixou os municípios de Iranduba e Manacapuru às escuras na noite dessa quarta-feira (14)

O cabo, segundo a Eletrobras, interliga a rede elétrica da cidade de Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru.

Após a interrupção, as equipes da Distribuidora trabalharam para identificar a causa da interrupção, até encontrar o local exato do rompimento do cabo. O equipamento danificado assim como suas conexões, é importado, e não são disponibilizados no mercado.

"O trabalho de recuperação é bastante complexo, e serão feitos todos os esforços necessários para ser resolvido ao longo desta sexta-feira (15)", informou a Eletrobras em nota.

A Distribuidora alerta que furto de cabos por terceiros pode causar acidente fatal, além dos transtornos causados aos clientes com interrupção de energia.

A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.

