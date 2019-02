Coragem guia crianças do Amazonas na luta contra o câncer

Manaus - Ter força para lutar contra uma doença, como o câncer, é difícil até para um adulto, imagina para crianças acometidas com a enfermidade. No mundo, o número de pequenos afetados por esta doença cresce a cada ano e fez com que a Childhood Cancer International (CCI) alertasse para a necessidade de ações globais conjuntas para enfrentar o que chama de desafio crescente.

Mais de 215 mil crianças e adolescentes até 15 anos foram diagnosticadas com câncer no mundo em 2018. Nesta sexta-feira, 15 de fevereiro, Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância, o Em Tempo encontrou a história da pequena Sarah Soledade Soares Silva, de 4 anos, um exemplo de coragem contra a doença.

Para a mãe da pequena amazonense, a policial militar Suellen Soledade Soares Silva, de 38 anos, é necessário força para superar os desafios e passar alegria aos filhos para vencerem a doença.

"Quando eu soube da doença foi um grande susto. No primeiro momento, eu fiquei desestabilizada e sofri muito porque é difícil você ver um filho doente. Mas a força que encontrei em Deus, e a sensibilidade de entender que Sarah precisa de atenção, amor e levar a rotina médica com alegria, fizeram eu mudar meu comportamento. A gente desaba, não é fácil", relatou.

A pequena Sarah foi diagnosticada com Tumor de Wilms, uma espécie de câncer, no rim direito, e está internada em hospital de Barretos apenas aguardando o momento da cirurgia. Segundo Suellen, o momento mais difícil acontece durante as sessões de quimioterapia.

"As crianças nesse período ficam debilitadas e os pais precisam explicar porque elas não podem fazer muitas coisas que os pequenos da mesma idade costumam fazer, como correr, ir à piscina ou ao shopping e pular no pula-pula. De forma lúdica, eu vou trabalhando isso com a Sarah e ela entende que precisa descansar para sarar a 'bolinha' que ela tem corpo. Mostro que a rotina dela é diferente, mas de uma forma que ela compreenda que é necessário".

Mesmo na dificuldade, a policial militar encontra forças para ajudar outras mães e pais que passam pelo mesmo problema.

"Ao passar por tudo isso, eu tomei a decisão de ser uma voluntária para ajudar outras famílias que passam pelo mesmo problema. A gente só consegue ter um olhar diferente quando a gente passa pela situação. Antes, eu me perguntava como era possível uma criança ter câncer. Não imaginava que hoje eu também estaria nessa situação. Então a partir desta experiência, eu compreendi que só entende a situação quem passa por isso. Eu me propus, quando eu voltar do tratamento com a minha filha, a abraçar a causa e ajudar outras pessoas com câncer".

Local de apoio

Pais de crianças com câncer no Amazonas procuram apoio em entidades, como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM). Em 2018, o local atingiu a marca de 100 mil atendimentos por ano. Atualmente, a entidade sem fins lucrativos acolhe uma média de 333 crianças mensalmente e se mantém por meio de doações e projeto

Localizado no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus, o GACC-AM funciona como um alojamento para as crianças que fazem tratamento contra o câncer em Manaus e não possuem residência adequada na cidade. A entidade acolhe principalmente crianças do interior e também de estados e países vizinhos, como Venezuela e Guiana Inglesa.

As crianças que possuem residência em Manaus recebem um acompanhamento domiciliar da equipe do grupo para garantir o seu bem-estar, mesmo que não estejam hospedadas na sede.

Saiba como doar

A diretora assistencial do GACC-AM, Joyce Loureiro, explica que o grupo recebe todos os tipos de doação por diversas mídias. Por meio do call center 3659-5000, é possível realizar doações a partir de R$ 30, mas também é possível fazer depósitos bancários diretos, seja por meio da conta do Itaú (agência 8128, conta corrente 23244-7) ou do Bradesco (agência 3735, conta corrente 5767-3).

Por meio do call center também é possível solicitar que um motoqueiro do grupo vá buscar a doação na residência do doador. O local também aceita a doação de materiais perecíveis e não perecíveis que possam auxiliar no cuidado de seus hóspedes.

Ações e projetos

Todas as crianças hospedadas no GACC-AM recebem seis refeições por dia e são acompanhadas por uma equipe que conta com duas psicólogas, duas assistentes sociais, duas nutricionistas e outros voluntários.

O GACC-AM também conta com motoristas que fazem o transporte das crianças para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) ou para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

As crianças hospedadas participam de diversos projetos, entre eles o projeto "Sala de Aula Hospitalar", que garante que as crianças continuem estudando durante o período de hospedagem. Já o projeto "Alegria é o melhor remédio" realiza atividades como canto, dança e aulas de instrumentos musicais.

As mães das crianças, que normalmente as acompanham durante a hospedagem, podem participar do projeto "Terapia Ocupacional", onde produzem produtos artesanais que servem como renda extra para elas durante o período em que permanecerem no GACC.

"Nada do que elas produzem é para nossa instituição, essa renda vai para elas. Nós damos o espaço e a alimentação, elas fazem esses artesanatos e nós botamos em feiras", explicou Joyce.

As crianças mais carentes também recebem cestas básicas para auxiliar nas despesas, pois o tratamento é muito caro.

"Trabalho como voluntária no GACC há onze anos, e acho que ao se envolver com esse trabalho nós ganhamos outra visão da vida, nós começamos a dar valor para as coisas que não tínhamos, que não percebíamos", diz a Diretora Assistencial.

