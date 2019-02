Prefeitura entrega ponte revitalizada no conjunto Nova República

Manaus - A capital amazonense conta com a nova ponte Orlando Brasil de Holanda, localizada no conjunto Nova República, Distrito Industrial, zona Sul. A ponte que custou R$ 1,5 milhão foi inaugurada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

A antiga estrutura que servia aos moradores foi totalmente demolida, dando lugar a um novo equipamento, que dispõem de passarela para pedestres, contenção de talude, calçadas, meio-fio, sarjeta e asfalto.

A ponte foi construída com vigas metálicas e concreto armado, com 17 metros de comprimento por 12 metros de largura.

"A conexão foi feita, o igarapé dragado, ou seja, nós nos preparamos desde o verão passado para evitar alagamentos. Colocamos a ponte em um nível muito elevado das águas, tem uma maciça concretagem, bonita esteticamente, asfalto de primeiríssima qualidade e vai facilitar o tráfego nas redondezas", diz o prefeito de Manaus.

A inauguração foi feita pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto | Foto: Rebeca Mota

A obra foi iniciada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) em abril do 2017 e era para ser entregue em 2017, porém os serviços não foram finalizados. O secretário da pasta, Kelton Aguiar, justifica o atraso.

"Nós tivemos um problema com a empresa. Ela atrasou. A prefeitura imediatamente seguiu os princípios dentro da lei de punir a empresa chegando a destratar. É daí a Seminf assumiu por administração direta e entregou a obra hoje", conta Kelton.

Além da ponte, no local, a prefeitura também realizou uma intervenção paisagística, por meio do programa "Ornamenta Manaus", desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O total de 2 mil mudas de espécies ornamentais diversas foram plantadas, contemplando também a recomposição florestal em trechos da Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Igarapé, com o plantio de 140 mudas de árvores de espécies frutíferas e florestais variadas.

Edição: Mara Magalhães

