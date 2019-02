Caso Rayner Vinícius: sumiço já dura dois meses e intriga a família

Delegada Joyce Coelho diz que as investigações correm em segredo de Justiça | Foto: Em Tempo

Manaus - Imagine você, um adolescente, nadando em um rio e de repente começa a se afogar. Seus objetos pessoais são levados por outras pessoas e o afogamento, mesmo que testemunhado, não é noticiado à polícia ou bombeiros. A situação intriga a família de Rayner Vinicius da Silva Gonçalves, de 15 anos, desaparecido desde a noite do dia 16 de dezembro de 2018.

Quando percebeu a ausência incomum do filho em casa, Maria Antônia da Silva, de 34 anos, conta que ligou imediatamente para o celular do adolescente. Para a surpresa dela, uma voz feminina atendeu o telefone.

"Chamou algumas vezes até uma venezuelana atender. Na hora, perguntei por meu filho e ela disse que ele estava morto , que tinha nadado e se afogado na Ponta Negra", informa Antônia. A conversa ocorreu no dia seguinte ao desaparecimento, segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2018. Ouça o áudio com a gravação:

| Autor: Divulgação

A venezuelana Rusbelys Yilferlyn Borrero Farias, de 23 anos, foi localizada pela polícia no dia 10 de janeiro deste ano. Em depoimento, ela confirmou as mesmas informações repassadas por telefone à mãe do desaparecido.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), além da estrangeira, outras quatro pessoas, também de nacionalidade venezuelana, que afirmam ter visto o adolescente no dia em que ele desapareceu foram localizadas e contribuíram com informações sobre o caso.

"Todos afirmam terem visto o jovem se afogando e ao retornarem para a praia encontraram os objetos do Rayner, como telefone, chave, uma camisa e um tênis. Rusbelys Yilferlyn foi quem colocou o chip do aparelho telefônico no celular dela. Por isso, quando a mãe do adolescente ligou para ele, a mulher atendeu a ligação. Já o celular de Rayner foi recuperado com o venezuelano Derwin Enrique Pinango Medina, de 20 anos", conta a delegada.

Rayner Vinícius tem 15 anos | Foto: Divulgação

Ainda segundo Coelho, o jovem venezuelano assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse do telefone. O objeto foi encaminhado para perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde permanece atualmente.

Leia também: Mãe de jovem desaparecido em Manaus busca ajuda para pagar detetive

No dia 14 de fevereiro deste ano, em entrevista ao Em Tempo, a delegada afirmou que o grupo é testemunha no inquérito policial.

Para a delegada, não há suspeitos, por isso não houve prisões | Foto: Márcio Melo/Em Tempo

"Não há indícios que apontem culpa nos venezuelanos pelo desaparecimento de Rayner. Sempre que são chamados, eles comparecem à unidade policial para esclarecimentos e se mostram bem solícitos. Nenhum está impedido de deixar o Brasil, mas Derwin Medina foi alertado de que responde a processo por ter se apropriado indevidamente do telefone. A ausência dele, quando houver convocação para esclarecimentos, poderá torná-lo um foragido da Justiça brasileira", explica Joyce Coelho.

Família cobra esclarecimentos

Familiares e amigos de Rayner durante manifestação para cobrar celeridade nas investigações | Foto: Divulgação

Maria Antônia crê que a polícia acredita na versão de que o adolescente tenha se afogado nas águas do rio Negro, que banha a praia da Ponta Negra. Segundo ela, o contato com a delegada passa a impressão de que não há um crime por trás do sumiço.

"A delegada até é solícita, pois das vezes que eu a procurei fui atendida. Sobre a investigação, a gente [família] passa alguma coisa para ela, que nos dá retorno dizendo que vai anexar no inquérito da investigação. Ao meu ver, ela acreditou na versão dos venezuelanos, de que o Rayner havia se afogado", ressalta a mãe do desaparecido com a voz embargada por não ter achado o corpo do filho até o momento.

Rayner desapareceu no dia 16 de dezembro do ano passado | Foto: Divulgação

“Se ele se afogou, o corpo deveria boiar. Mas nem isso aconteceu até agora. As buscas realizadas na região da praia e também de mata, nos arredores, foram um pedido meu diretamente à Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) no Comando Geral. Quanto as dos bombeiros, houve busca superficial, mas ninguém aponta indícios de que ele se afogou. Cadê o corpo?”, questiona a mulher.

Ainda segundo Antônia, a família espera por uma quebra de sigilo dos registros telefônicos no celular do desaparecido, porém até o dia 13 de fevereiro deste ano não havia um retorno sobre o procedimento.

A versão de que o adolescente teria se afogado não foi comprovada e nem descartada pela polícia | Foto: Divulgação

No último dia 14, questionada pela reportagem sobre a solicitação, a delegada afirmou que houve a quebra do sigilo, em que o histórico das ligações anteriores ao desaparecimento está sendo analisado pela perícia. Porém, ela frisa que "todo conteúdo é mantido em sigilo para não atrapalhar nas investigações".

Conforme Joyce Coelho, o aparelho celular da venezuelana Rusbelys Farias também foi apreendido e é submetido a perícia do DPTC. “Estamos trabalhando com medidas cautelares sigilosas. Por enquanto, o que podemos afirmar é que não há suspeitos, por isso não há ninguém preso”, ressalta a delegada.

O aparelho celular do adolescente foi aprendido com um venezuelano | Foto: Divulgação

Angústia

A mãe de Rayner desabafou em entrevista ao Em Tempo que o apoio do Poder Público para solucionar o caso não é eficiente. Segunda ela, falta empenho das equipes, principalmente da polícia. “Meu filho não se afogou, vou lutar até o meu último dia de vida para encontrá-lo, e tenho certeza que vou conseguir”. No dia 19 de janeiro deste ano, a família convocou a sociedade para uma manifestação, para pedir rapidez nas investigações.

Cartaz convocando para a manifestação | Foto: Divulgação

Denúncia

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro do adolescente pode procurar a Depca na rua Seis, n° 1, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade. Se preferir, pode entrar em contato com a polícia no 181 ou 190.



Leia mais:

Venezuelana é procurada por desaparecimento de adolescente em Manaus

Família de adolescente desaparecido há 23 dias fará manifestação no AM

Em um mês, mais de 17 pessoas desaparecem misteriosamente no AM