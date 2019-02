Conheça praias em Manaus e região para se divertir no fim de semana

Manaus - Por todo o Amazonas é possível conhecer praias incríveis, lugares divulgados e comentados por quem é da terra, além de turistas que não perdem a oportunidade de se deliciar com as águas dos rios Negro e Solimões.

Os doze meses do ano reservam atrações diferentes na mágica Amazônia. Mas é preciso saber o que se deseja ver, para acertar o período ideal da viagem. O Portal Em Tempo selecionou algumas praias, que são verdadeiros espetáculos da natureza.

Mas antes de escolher o destino do próximo fim de semana, é importante ficar atento aos fenômenos da natureza, como o período da cheia e a vazante. De junho a novembro, por exemplo, tem início a vazante das águas escuras do Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, onde está a cidade de Manaus. Este é o momento ideal para quem deseja visitar as praias.

Nos finais de semana os balneários ficam repletos de pessoas que aproveitam para se divertir. E agências de embarcações aproveitam a oportunidade de faturar realizando o transporte dos turistas.

1 - Ponta Negra

A modelo Lucia Costa gosta de estar em contato com natureza. | Foto: Arquivo Pessoal

Endereço nobre de Manaus, a praia fluvial fica a 13 quilômetros do Centro, concentrando condomínios de luxo e shopping. A orla, revitalizada entre 2011 e 2013, oferece calçadão, anfiteatros, jardins, quadras e mirantes. Aos fins de semana, a avenida é fechada para carros.



A modelo Lúcia Costa gosta de estar em contato com a natureza e sempre que pode, ela gosta de fazer book fotográfico na praia. Ela é uma das candidatas ao Miss Amazonas plus size.

Para ela, falta apenas mais consciência das pessoas em não jogar lixos na praia. "Eu acho que deveria ter alguém orientando as pessoas em descartar o lixo no local certo".

A praia da Ponta Negra fica na Zona Oeste de Manaus e é um espaço gratuito. Com postos de salva-vidas em diversos pontos da orla, a Ponta Negra conta com um sistema de segurança, uma espécie de rede, para evitar afogamentos de quem ousa nadar para além do limite imposto pelas autoridades.

Transporte

Além do serviço de táxi (que custa aproximadamente R$ 46 do Centro até a praia), os usuários podem pedir Uber (a corrida custa, em média, R$ 29 o mesmo trecho) ou ainda usar o transporte público municipal (a passagem custa R$ 3,80). As linhas que vão até o Complexo Turístico são: 003, 120, 126, 450, 542 e 678.

O usuário pode pegar as linhas no Centro da capital ou nos terminais de ônibus. O ônibus 450 atende a zona Oeste, Centro-Oeste e Norte. Já o 678 leva o passageiro da zona Leste à Praia da Ponta Negra.

2 - Praia de Açutuba

A estudante Luana Ramos costuma ir uma vez ao mês as praias do Amazonas | Foto: Arquivo Pessoal

Localizada no município de Iranduba, a Praia do Açutuba é uma das mais bonitas do Amazonas, com suas areias brancas banhadas pelas águas escuras do rio Negro, que ganham um tom azulado sob o sol. De Manaus, é só atravessar a ponte Rio Negro e dirigir até o KM-30 da AM-070, a rodovia Manuel Urbano (Manaus-Manacapuru), pegando o ramal à direita.

Até a praia são mais 10km de ramal por uma estrada asfaltada. O local dispõe de infraestrutura básica, com restaurantes que servem peixes regionais e bebidas. Também dispõe de banheiros.



A estudante Luana Ramos costuma ir nas praias do Amazonas uma vez ao mês. Ela diz que já conhece a praia do Japonês, da Lua, Açutuba e Ponta Negra. Para curtir seu roteiro, ela costuma gastar em média R$ 100 incluindo transporte, água e comida.

"Prefiro praias desertas, pois é a oportunidade de você sair da rotina exaustiva para relaxar e descontrair. Quando estou na praia, eu encontro paz, tranquilidade... É muito bom!", diz Ramos.

Veja rota saindo de Manaus até a Praia de Açutuba | Foto: Google

3 - Praia do Japonês

Praia do Japonês | Foto: Divulgação

A praia surge entre os meses de agosto e outubro, fica no balneário particular Amazon Forever, no município de Iranduba. O balneário segue a mesma margem da Praia de Açutuba, mas está dentro de uma propriedade privada.

Para chegar ao local de carro, o banhista gasta apenas 30 minutos do Centro de Manaus até a praia. De lancha, o percurso leva cerca de 1 hora.

A praia do Japonês possui infraestrutura com estacionamento, restaurante/bar, banheiros, chuveiros, mesas e cadeiras. Além dos banhos de rio, o balneário oferece opções para deslizar de Stand Up Puddle (SUP), passeios de caiaques, de banana boat etc. O balneário é aberto aos sábados, domingos e feriados. Não é permitido levar alimentos ou bebidas e nem entrar com animais.

O ingresso tem valor diferenciado para carros e motos, não importa o número de passageiros nos veículos. Quem for de carro paga R$ 15 e moto paga-se R$ 10. O local está aberto ao público aos sábados, domingos e feriados.

Veja rota saindo de Manaus até a Praia do Japonês | Foto: Google





4 - Praia da Lua

Praia da Lua | Foto: Divulgação

A praia da Lua é uma praia de acesso por barco/lancha, partindo da Marina do Davi (próximo a praia da Ponta Negra). A travessia de lancha custa, normalmente, R$ 6 por pessoa.

A viagem dura, em média, 10 minutos. Essa praia é muito frequentada, principalmente, por famílias.

Veja rota saindo de Manaus até a Praia da Lua | Foto: Google







5 - Balneário da Prainha

Balneário da Prainha | Foto: Gislay Silva

A prainha está cada vez mais popular e, por isso, foram estabelecidas algumas regras. Ela fica aberta todos os dias das 8h às 18h, e fica localizada no Tarumã-Açu, que é na estrada da Vivenda Verde.

O banhista precisa pagar uma taxa de R$ 5 para ter acesso ao local. Crianças até 10 anos não pagam. O único ônibus do transporte público a ir do Centro até a prainha é o 011. De Uber, simulação no mesmo trecho, o usuário deve desembolsar R$ 46. Já de táxi, o valor sobe para R$ 90. De carro, o banhista leva aproximadamente 50 minutos para chegar na prainha.

Veja rota saindo do Centro de Manaus até a Prainha, no Tarumã | Foto: Google





6 - Praia do Escondidinho

A grávida Ozineide Maia optou por registrar esse momento mágico da sua vida na praia | Foto: Dhyenefer Rodrigues

Como o nome sugere, é uma praia que quase os manauaras não frequentam. Ela fica localizada na Zona Rural de Manaus, o acesso também se dá pela Marina do Davi, na Zona Oeste. Embarcações fazem translado de turistas. O ticket médio da travessia é R$ 7 por trecho.



Essa é a praia que a grávida Ozineide Maia optou por registrar esse momento mágico da sua vida. "Eu não conhecia o local, mas me encantei pela a praia".

7 - Praia do Tupé



Praia do Tupé | Foto: Divulgação

Junto com a praia da Lua, a praia do Tupé é considerada uma das principais praias de Manaus. A praia é um pouco longe de Manaus e fica localizada em uma reserva, a cerca de 1h de barco de Manaus.

O balneário banhado pelo rio Negro conta com uma boa infraestrutura e, inclusive, com restaurantes que vendem peixe assado na brasa. A travessia também é feita por embarcações na Marina do Davi. Cada pessoa paga R$ 15 por trecho.

Veja rota saindo de Manaus até a Praia do Tupé | Foto: Google







8 - Ponta das Lajes

A Ponta das Lajes, também conhecida como "Mirante da Embratel"’ ou "Ponta Branca", fica localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, só fica acessível durante a seca do rio Negro, quando as pedras aparecem.

O acesso é gratuito e o principal atrativo é poder acompanhar o encontro das águas a partir da praia.

Veja rota saindo do Centro de Manaus até a Ponta das Lajes | Foto: Google







9 - Praia Dourada

Praia Dourada | Foto: Divulgação

Essa praia é a que mais se populariza na capital amazonense, sobretudo com os inúmeros flutuantes que lá se localizam.

Ela abre nos finais de semana e feriados. O acesso é feito por um ramal no km 9 da estrada do Tarumã. A refeição no local varia de R$ 20 a R$ 50. A entrada por pessoa custa R$ 5.

O percurso até o local é de fácil acesso, é asfaltado e a praia fica um pouco próxima do Aeroporto de Manaus. A praia costuma não ser tão movimentada, um ponto positivo para quem busca privacidade.

O único ônibus do transporte público a ir até a Praia Dourada é o 003. De Uber, simulação do Centro até a praia, o usuário deve desembolsar R$ 40. Já de táxi, o valor sobe para R$ 70. De carro, o banhista leva aproximadamente 35 minutos para chegar na prainha.



Veja rota saindo do Centro de Manaus até a Praia Dourada | Foto: Google





10 - Praia do Amor

Pouco difundida, a praia Ponta do Amor se localiza logo após a ponte Rio Negro, no sentido Manaus-Iranduba, a poucos minutos da capital.

O banhista não paga entrada para se deliciar nas águas do rio Negro. Ela é pequena e é muito comum ter pescaria na região.

11 - Praia de Paricatuba



Praia de Paricatuba | Foto: Divulgação

Quem for visitar as ruínas de Paricatuba terá acesso à praia que fica a dois minutos a frente do prédio histórico. O balneário está localizado na Vila de Paricatuba, no município de Iranduba, distante a 25 km de Manaus.

O acesso à praia é gratuito e conta com restaurantes próximos para quem quiser almoçar por lá.

Veja rota saindo do Centro de Manaus até a Praia de Paricatuba | Foto: Google

Perigo das piranhas



O Em Tempo separou algumas dicas para você curtir a praia em segurança. Um dos perigos é i ataque de piranhas, peixes comuns na região amazônica. Normalmente é no momento da seca que as piranhas aparecem, entre novembro e dezembro.

Este é o período da reprodução das piranhas, mas só ocorre, geralmente, em ambientes onde população altera o local jogando restos de comidas. Isso atrai as piranhas pelo cheiro dos alimentos. Geralmente, os acidentes envolvendo a espécie ocorrem nas áreas da Tarumã. Já houve o registro de dois casos na Praia Dourada.

Proprietários de embarcações lucram com roteiros

A Silvia Benayon conta que trabalha com opções de roteiro que levam os turistas para conhecer as praias do Amazonas. Com grupo de 15 a 30 pessoas, os valores variam conforme o que os clientes optam.

“Os pacotes variam de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil. São opções para quem quer algo mais reservado”, diz.

Outro proprietário de embarcação é Alexandre Silveira. Ele oferece opções para grupos pequenos e grandes, seja de lancha ou de barco.

“Os clientes têm opção de não só conhecer as praias, mas também de visitar as reservas indígenas, nadar com os botos e outros”.

Edição: Bruna Souza

