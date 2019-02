Luiz Castro vai representar o norte no Conselho Nacional de Educação

Para Luiz Castro, a presença do Amazonas na diretoria do Consed é importante para construir um valioso instrumento indutor, mediador e influenciador das políticas públicas de educação | Foto: Divulgação

Manaus - Em Brasília para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) do ano de 2019, o secretário de Estado de Educação do Amazonas, Luiz Castro, foi eleito um dos vice-presidentes durante a eleição que definiu os representantes de cada região. O encontro reelegeu, nesta quinta-feira (14), a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Cecília Motta, como presidente para o biênio 2019-2020.

Castro foi escolhido pelos secretários estaduais de educação de Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins. Como represente da Região Norte em uma das 4 vice-presidências do Consed, o atual secretário de educação quer construir coletivamente pautas que ajudem a entender a educação na região amazônica.

“Vamos tratar das nossas maiores necessidades de suporte para enfrentar as dificuldades logísticas peculiares da nossa região, dos custos elevados, e trabalhar apoio maior para superar o déficit educacional”, ressaltou.

Para Luiz Castro, a presença do Amazonas na diretoria do Consed é importante para construir um valioso instrumento indutor, mediador e influenciador das políticas públicas de educação.

“Precisamos, além dos debates nacionais, destacar a agenda amazônica, nossa pauta peculiar dentro do desafiador cenário do país”, afirmou.

Consed

Na reunião que definiu sua diretoria, o Consed também discutiu os temas prioritários para 2019 e começou a escolher os coordenadores de seus grupos de trabalho. Neste ano, dez grupos serão formados: os GTs de Ensino Médio, Formação Continuada de Professores, Avaliação, Tecnologia e Gestão Escolar continuarão atuando.

Educação Profissional, Anos Finais do Fundamental, Prestação de Contas e Regime de Colaboração são os temas dos novos grupos.

Os grupos de trabalho do Consed reúnem técnicos de todos os estados e são coordenados, em média, por dois secretários. As atividades contam com o patrocínio técnico e financeiro de parceiros do terceiro setor.

Para conhecer o resultado desses grupos, basta acessar a página do conselho na internet: consed.org.br .

*Com informações da assessoria

