Prefeitura lança campanha contra exploração infantil no Carnaval

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, cumpriu duas importantes agendas institucionais na tarde desta sexta-feira (15). Primeiro, às 15h, o prefeito fará o lançamento da Campanha de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes e Trabalho Infantil no Carnaval 2019, no Largo de São Sebastião, Centro.

A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Fundo Manaus Solidária. Neste ano, as ações de enfrentamento estarão presentes em dez bandas e blocos de rua e nos dois dias dos Desfiles das Escolas de Samba, no Sambódromo, zona Centro-Oeste.

Além dos servidores dos órgãos municipais, a campanha contará com o apoio operacional das secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Cultura (SEC), Conselho Tutelar e Juizado da Infância e da Juventude e Policia Militar (PM).

No Largo, a primeira dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, contou que, ao ir ao local onde parte de uma passarela desabou na última quarta-feira, conheceu dois meninos, menores de idade, que vendiam balas.

“Nós precisamos compreender que tudo começa com o trabalho infantil. Foi conversando com o Simon (uma das crianças), que é uma determinação da mãe ele trabalhar de 18 às 22h. Ele é um menino e pode ser uma presa muito fácil. Nós precisamos lembrar que essas crianças estão desprotegidas”, fala.

De acordo com ela, existem dois tipos de violência em caso de abusos, o crime em si e a saída do lar violento. “Onde supostamente era para criança estar brincando ou estudando, na verdade, ela está passando por momentos difíceis de abuso ou exploração infantil”, completou.

“É aquela história, que se aplica tanto a meninas como a meninos, a primeira vez o ‘titio’ passa e compra algo. Na segunda, leva tudo. Na terceira vez, o ‘titio’ oferece uma carona no carro e pede para sentar no colo. Para mim, é algo repulsivo. Pedofilia é uma doença que não tem cura”, criticou severamente o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto durante a cerimônia de abertura da campanha.

“Nos entendemos que trabalho infantil é um estímulo a exploração e ao abuso sexual”, concluiu.

O prefeito também falou sobre como abusos geram traumas para a vida inteira, principalmente, por ser cometido por parentes e amigos próximos. Para ele, as festividades do Carnaval são uma boa oportunidade de conscientizar a população sobre esse crime e levantar a bandeira de responsabilidade que cada um tem sobre a saúde dessas crianças. Confira fala dele no local:

Empossados em concurso

Na sequência, às 16h30, o prefeito Arthur Neto empossou oito aprovados no concurso da Procuradoria Geral do Município (PGM) para o cargo de procuradores do município de 3ª classe. A solenidade foi realizada no auditório Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste.

O certame foi aberto em janeiro deste ano e realizado em maio passado, com 3.511 inscritos. O concurso não era realizado há 12 anos.

