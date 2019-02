Vídeo: ambulantes do Hospital 28 de Agosto temem expulsão

28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de vinte vendedores de alimentos ocupam o estacionamento do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Apesar de ser um serviço essencial para os acompanhantes, eles não podem ficar no local e isso está gerando apreensão tanto em quem vende, quanto nas pessoas que compram.

Maria do Carmo está com um parente internado no 28 de Agosto, lá dentro só servem alimentos para os pacientes e um lanche simples para os acompanhantes. O jeito é recorrer aos vendedores que ocupam o estacionamento.

Eles são cerca de vinte, que se revezam ao longo do dia, mas estão irregulares e muito preocupados em serem retirados do local com a construção de um muro limitando a entrada no hospital.

Segundo ambulante Nailson, que está aqui há 6 anos, a prefeitura fez um projeto de uma praça de alimentação para alojar os vendedores, mas isso nunca saiu do papel.

