Incêndio assusta clientes em restaurante na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus - Um princípio de incêndio no ar-condicionado da brinquedoteca de um restaurante localizado no Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro -Sul de Manaus, deixou clientes e funcionários em pânico, no fim da tarde desta sexta-feira (15).

De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado com extintores de incêndio pelos próprios funcionários. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, a guarnição chegou com 7 minutos de resposta no local da ocorrência e agora está realizando uma avaliação, vistoria e orientação aos funcionários.

*Com informações da assessoria.

