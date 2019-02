Vigilantes devem continuar com a greve na segunda-feira (15)

Manaus - Sem reajuste salarial, Vigilantes devem continuar a greve na segunda-feira (18), a partir das 6h da manhã, na Praça Heliodoro Balbi, conhecida como praça da Polícia, localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança em Manaus (Sindevam), Valderli Bernardo, na noite desta sexta-feira(15).

De acordo com o presidente, até esta sexta-feira (15), não houve acordo com o Sindicato Patronal. Ainda segundo ele, o sindicato apenas solicitou uma reunião novamente.

“Neste sábado entrarei em contato com sindicato Patronal para saber especificamente quais as negociações que eles pretendem fazer com a gente. Mas segunda-feira todos estaremos novamente em luta dos nossos direitos”, explicou.

Entenda mais

Durante as discussões, os vigilantes cederam algumas exigências e mantiveram outras. “Nós diminuímos o reajuste salarial de 15% para 6%. No ticket de alimentação baixamos de R$ 26 para R$ 23. Além disso, continuamos a discussão do desconto do vale transporte de 6% para 3%. O presidente do sindicato da categoria ainda diz mais:

"Exigimos o ticket de alimentação nas férias para os vigilantes. Nós não concordamos com o contrato parcial para nossa categoria, isso gera um prejuízo. Nós deixamos de ganhar R$ 2 mil para ganhar R$ 1 mil. No plano de saúde nós deixamos do jeito que está. Queremos os 10% a mais para os vigilantes das agências bancárias e aeroporto”, destacou Valderli.

Edição: Bruna Chagas

Leia mais

Agências bancárias podem fechar por conta da greve dos vigilantes

GREVE: Sindicato retira vigilantes de agências bancárias em Manaus

Vigilantes de Manaus decretam greve geral a partir de quinta