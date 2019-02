Conheça repórteres do AM que fizeram da profissão a sua paixão e vida

Manaus - "Não existe repórter que não tenha tesão". É essa a definição que o jornalista Gerson Severo Dantas, de 52 anos, dá para a profissão pela qual um dia passou e que, na essência, ele ainda exerce, sendo editor do Jornal Em Tempo. Como ele, o jornalista Emerson Quaresma, de 35 anos, ressalta que analisar a veracidade dos fatos, para poder transmiti-los sem enganos é fundamental para a notícia. Por todas essas características, o profissional da comunicação ganhou um data especial, o "Dia do Repórter", celebrado neste sábado (16).

O dia é comemorado em meio a um cenário que pode ser um pouco desencorajador para o repórter: o advento das notícias falsas, as fake news; e o número de jornalistas mortos apenas por exercerem a profissão. Um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) mostrou que 65 jornalistas, 13 jornalistas cidadãos e 4 colaboradores de veículos de imprensa foram mortos em 2018.

Ainda assim, é motivo para ter alegrias. Todo repórter, depois que termina uma grande reportagem, tem a sensação de que acabou de ter um filho, e a sensação é ainda melhor quando pessoas leem, ouvem ou assistem a matéria. "O repórter é alguém vocacionado para o que vai fazer. Podem vir todas as adversidades, que essa vocação vai permanecer", diz Emerson Quaresma.

Da comunidade para a redação

Emerson Quaresma, editor de Economia do jornal Em Tempo





"Comecei a ser repórter antes de entrar na faculdade. Tínhamos um jornalzinho na minha paróquia, lá no Jorge Teixeira, e com o tempo, passamos a escrever notícias não apenas da paróquia, mas também da comunidade e até do bairro", conta Emerson Quaresma, editor de Economia da versão impressa do EM TEMPO.

Com passagens pela redação do jornal A Crítica e por assessorias de imprensa, Quaresma, como também é conhecido, foi apresentado ao cotidiano de uma redação ainda no primeiro mês de faculdade, quando foi convidado para trabalhar no Em Tempo. Em julho de 2019, ele completará 14 anos de profissão.

"Por um acidente de percurso, terminando o 1° período, eu acabei entrando na redação do jornal. Não entrei como estagiário, mas sim como repórter. Passei por outros jornais, e em 2014, voltei para o Em Tempo como subeditor de Economia, e estou como editor dessa área desde 2017", contou.

A matéria que mais marcou o editor e com a qual ele foi premiado, foi "A escravidão contemporânea nas olarias de tijolos e carvão da Região Metropolitana de Manaus", mais especificamente nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Com a reportagem, foi vencedor do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 2014, junto com o fotógrafo Ricardo Oliveira.

"Isso demorou quase um mês. Movemos estrutura do jornal e teve alguns dias que eu fui no carro do fotógrafo. Produzimos a matéria em 2014, e em 2015, inscrevemos no Prêmio do MPT. Acabamos levando o regional Norte. No ano seguinte, voltamos a essa discussão, e encontramos extrativistas marginalizados em Barcelos, no Alto Rio Negro. Passamos cinco dias caçando histórias de extrativistas de piaçava, e captamos histórias magníficas disso, rendendo material maior e melhor do que o do ano anterior. Vencemos mais uma vez o Regional Norte", relembrou.



Professor em sala e na vida

Gerson Severo, editor de Última Hora do jornal Em Tempo





Gerson Severo Dantas já tem uma carreira consolidada no jornalismo amazonense, mas nem sempre foi assim. "Eu fui gerente de hotel, mas aos 28 anos, senti que queria dar uma vida mais confortável para a minha família. Na época, o jornalismo era bastante valorizado, era uma carreira bem-vista, e eu decidi tentar. Entrei na turma de 1994 da então Universidade do Amazonas. Em 1995, fui contratado pelo jornal A Crítica, e não parei mais", contou.

No A Crítica, Gerson passou por todos os cargos possíveis de uma redação de jornal: começou como repórter de Cidades, passou pela subeditoria de Cidades, foi repórter de Esportes, repórter especial e editor de Cidades. Também passou pela redação do jornal Diário do Amazonas, onde chegou até o cargo de editor executivo. Hoje, é editor de Última Hora, País e Mundo da versão impressa do EM TEMPO.

Em 2004, Severo Dantas aproveitou a onda da segunda trilogia de "Star Wars", de George Lucas, e escreveu uma série de matérias intitulada "A Ameaça Fantasma", onde explorava a devastação silenciosa da floresta e a sua transformação em pasto na região Sul do Amazonas. A reportagem ganhou o Prêmio Esso Regional Norte naquele mesmo ano.

"Ninguém falava nisso e ninguém ia ao Sul do Amazonas, então fomos pioneiros. Fui de avião para Lábrea, e de Lábrea, num hidroavião pelo rio Curequetê, viajei de barco por três dias, e mais seis horas de caminhada, até que encontramos o local onde vimos a devastação. Dividi a matéria em três partes, a matéria foi vencedora e bem colocada na competição nacional".

Gerson também foi professor da Faculdade Boas Novas e alguns alunos garantem que eram as melhores aulas da vida. "Ele ia para a sala com um pincel, apenas, e dizia 'eu vou dar um show agora pra vocês'. E, de fato, dava. Cada aula era um tesouro precioso", contou Ayane Souza, ex-aluna de Dantas e hoje editora de Mídias Digitais do EM TEMPO.

O jornalismo no século 21

Redação do Em Tempo

Para Emerson Quaresma, ser jornalista é uma questão de paixão e de entrega. Ele contou que por conta da alta cobrança, quase deixa a profissão. "É preciso ter entrega e vontade de fazer. Depois do meu abalo, enxerguei outro rumo e comecei a, de fato, me entregar para a profissão e entender o que eu fazia. De lá pra cá, as coisas foram melhores. Não tem uma fórmula, mas se você não tiver uma leitura correta do que você está fazendo e do ambiente ou segmento no qual você está inserido, você não vai conseguir se encaixar", explicou.

Em pleno 2019, cada vez mais cresce a onda de fake news, mas para Gerson Severo Dantas, o termo certo, na língua portuguesa, é mentira. "É mentira porque não tem a apuração correta, não tem correspondência com os fatos e não tem relevância pública. Isso não pode nem ser chamado de jornalismo e o combate às fake news deve vir da própria sociedade", salientou.

Mário Adolfo, de 60 anos, é diretor de Redação do EM TEMPO

Mário Adolfo, diretor de redação do EM TEMPO, afirmou que a internet é uma ferramenta importante e que por conta disso, existem blogs e portais que trabalham com seriedade. "Existem muitos blogs com falta de credibilidade, mas aqueles que trabalham com seriedade se destacam, crescem e têm melhor aceitação por parte da sociedade. O resto vai para o lixo da história", completou o jornalista.

Edição: Bruna Chagas

