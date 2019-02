Prefeitura desobstrui igarapé dos Franceses em Manaus

Manaus- Dando continuidade à obra de desobstrução do igarapé dos Franceses, que corta a avenida Torquato Tapajós, a Prefeitura de Manaus iniciou, nesta sexta-feira, 15/2, a etapa de construção da contenção do muro de arrimo que vai sustentar a margem do igarapé pelos próximos anos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), responsável pela ação, já executou a desobstrução total do leito do igarapé e deu início, durante esta madrugada, à desmontagem da estrutura metálica da passarela.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, a contenção vai receber a aplicação de argamassa e concreto como revestimento, para maior durabilidade do material. Ele destaca, ainda, que a retirada do concreto que cedeu para dentro do leito do igarapé vai devolver a correta vazão das águas do mesmo.

“Só com essa etapa concluída já asseguramos que o igarapé não voltará a transbordar, porque recuperamos a área para que as águas fluam normalmente. Agora estamos substituindo a antiga contenção de gabião por 770 metros cúbicos de muro de arrimo, que é uma solução de segurança adequada e mais moderna para terrenos em declive como esta margem”, explica.

Desmontagem

Conforme a determinação do prefeito Arthur Neto, os trabalhos das equipes de pronta resposta da secretaria de obras também ocorrem durante a madrugada com a retirada do guarda-corpo da passarela, localizada em frente ao Clube Municipal. A ação iniciou no lado da passarela em que houve o desmoronamento da base da escadaria e prossegue com a retirada do restante da estrutura metálica. Vale destacar que a passarela está interditada e um conjunto de faixa de pedestre e semáforo com botoneira foram instalados no local.

O jogo semafórico possui acionamento por botão, de acordo com a demanda dos pedestres, e temporizador de 16 segundos para travessia, em cada lado da avenida. Agentes de trânsito estão no local monitorando o tráfego e orientando as pessoas sobre o uso do equipamento. As faixas exclusivas do transporte coletivo da Constantino Nery e Torquato Tapajós continuam liberadas para o fluxo dos demais veículos até que as obras no local sejam finalizadas.

*Com informações da assessoria

