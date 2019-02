Prefeito empossa oito novos procuradores da PGM

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, empossou nesta sexta-feira, 15/2, oito aprovados no concurso da Procuradoria Geral do Município (PGM), para o cargo de procuradores do município de 3ª classe. A solenidade de posse aconteceu no auditório Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste.

O certame foi aberto em janeiro de 2018 e realizado em maio passado, com a participação de 3.511 inscritos. O concurso não era realizado há 12 anos.

O prefeito Arthur Virgílio Neto estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e lembrou que em seu primeiro mandato estruturou a Procuradoria Geral do Município e que hoje está muito feliz em poder empossar novos procuradores.

"Eu tenho uma tradição de trabalhar muito junto com a PGM. Isso vem desde minha primeira gestão quando criamos a procuradoria que não existia. Depois, vieram os concursos para melhorarmos a qualidade dos serviços jurídicos prestados à cidade de Manaus. Vou me sentir muito mais assessorado agora quando vejo oito pessoas valorosas que superaram mais de 3.500 concorrentes", pontuou o prefeito.

Na disputa pelas oito vagas para procurador, com salário de R$ 19.343,91 e jornada de 20 horas semanais, os candidatos passaram por seleção rigorosa, dividida em três fases: provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, executadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), considerado um dos institutos mais respeitados do País.

O procurador-Geral do Município, Rafael Albuquerque, destacou que o Município irá ganhar com as novas contratações que reforçam a parte jurídica da Prefeitura de Manaus.

"O prefeito permitiu que fizéssemos o concurso público e isso veio ao encontro das necessidades públicas e fortalece a representação judicial e extrajudicial e permite que o atendimento das demandas do Município sejam melhores atendidas com o ingresso desses colegas que muito honra a nossa carreira", destacou Rafael.

Capacitados para representar o município judicialmente e extrajudicialmente, os procuradores aprovados reforçam a equipe que atua em defesa dos interesses da municipalidade, dando mais celeridade aos processos.

Os procuradores entram na vaga de terceira classe, sendo promovidos dentro da função por tempo de atividade e merecimento.

A procuradora recém-empossada, Thayná Mesquita, falou da emoção de ser empossada depois de tanto esforço para conseguir a aprovação no concurso.

"Concurso público hoje em dia é algo muito difícil de se passar, exige dedicação e esforço. É um momento de muita emoção e tenho certeza que todos os empossados vão exercer esse papel com muita dedicação e paixão, pois é o sonho realizado de todo os novos procuradores", disse a nova procuradora do Município.

Foram empossados Renan Taketomi, Thayná Mesquita, Lucas Bonifácio, Mayara de Almeida, Gustavo Barchet, Tamires Menezes, Antônia Marília de França e Bernardo Raposo da Câmara.

*Com informações da assessoria

