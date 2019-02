Jacaré é encontrado dentro de condomínio em Manaus

Manaus - Um jacarétinga foi capturado pelo Corpo de Bombeiro, na noite dessa sexta-feira (15), dentro do condomínio Saint Honoré, localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A corporação foi acionada por volta das 20h54. Após ser capturado pelos bombeiros, o animal foi deixado em seu habitat natural.

O Jacaretinga vive em água doce, não tem muita preferência de locais, podem viver em lagos, riachos próximos a igarapés e até mesmo rios grandes, pode ser encontrado em diversos lugares da América do Sul. Há mais incidências desse animal no Peru, Colômbia, Venezuela e no Brasil.

No Brasil, ele é muito encontrado na região norte do Amazonas e também na região Centro-Oeste no rio Tocantins e Araguaia. Muitas vezes esse animal é encontrado perto de áreas urbanas.

Leia mais:

Jacaré é flagrado às margens de igarapé ao lado de shopping em Manaus

Novas tecnologias monitoram as águas na Amazônia