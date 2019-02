Pacientes são abandonados pelo governo do AM em outros Estados

Susam apenas informou que já liberou o pagamento para a empresa responsável pelos fornecimentos | Foto: divulgação

Manaus - Em busca de tratamento médico de qualidade, amazonenses sofrem dramas em outros Estados. Pacientes e acompanhantes estão sem receber a verba do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e vivem, praticamente, em condições de abandono por parte do Governo do Amazonas. O benefício deveria ser pago pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

A dona de casa Simone Corrêa, mãe da pequena Aline Amylle, de 8 anos, que foi diagnosticada com suspeita da síndrome de Rett (uma desordem do desenvolvimento neurológico), contou ao Portal Em Tempo que está há cinco dias sem resposta sobre as passagens áreas para retornarem à capital amazonense.

Mãe e filha viajaram para o Rio de Janeiro na última segunda-feira (11). A criança foi fazer um exame no Centro Internacional SARAH de Neurorreabilitação e Neurociências. Segundo a dona de casa, no dia seguinte a menina passou por exames médicos e recebeu alta médica no mesmo dia.

Em contato com o órgão, a acompanhante foi informada que TFD não teria previsão para emitir as passagens.

"Minha filha está com suspeita de síndrome de Rett, nesses últimos dias passamos por problemas financeiros, pois não temos parentes no Rio. A Aline faz uso de medicações, usa fraldas e é cadeirante. Pago hospedagens, e estou me alimentando apenas com água, bolachas e suco, para não ir parar na rua", lamentou a dona de casa.

Outro drama é da família da pequena Sarah Soledade Soares Silva, de 4 anos, que foi diagnosticada com Tumor de Wilms, uma espécie de câncer, no rim direito, e está internada em um hospital de Barretos, em São Paulo, apenas aguardando o momento da cirurgia, marcada para a próxima semana.

A família de Sarah arrecadou, nos últimos meses, uma pequena quantia em dinheiro, através de contribuições de parentes, amigos e por meio de uma 'Vakinha' virtual, porém a verba não é suficiente para cobrir os gastos com o tratamento.

A policial militar Suellen Soledade Soares Silva, de 38 anos, mãe da paciente, informou que o pagamento da primeira ajuda do governo do Amazonas seria há um mês. No entanto, estão sem receber nenhum auxilia até agora.

"Eles nos informaram que essa situação é por conta da transição de governo e que no início do ano ocorrem os pregões e licitações. A previsão do primeiro pagamento seria entre os dias 15 e 17 de janeiro. Ligamos para a Susam, mas não temos retorno, pagamos cerca de R$ 1,3 de aluguel, pois viemos com toda a família e nem todos podem ficar na casa de apoio", conta Sullen.

Posicionamento da Susam

Em nota, a Susam apenas informou que já liberou o pagamento para a empresa responsável pelo fornecimento de passagens aéreas e espera que a mesma retome a emissão para o TFD a qualquer momento.

