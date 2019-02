Jacaré de quase 2 metros é resgatado pela polícia ambiental em Manaus

Manaus - Policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), realizaram na manhã deste sábado (16), o resgate de um jacaré-açu (melanosuchus), medindo aproximadamente 1,87 metros. O réptil foi encontrado na Avenida José Rodrigues, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A equipe foi acionada via Cento Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

No local da ocorrência, os policiais isolaram a área, em seguida realizaram a contenção do animal silvestre que apresentava boas condições físicas, sem sinais de maus tratos. O réptil foi levado a um habitat seguro nas proximidades da rodovia AM-70 (Iranduba-AM) para realizar a soltura.

O Batalhão Ambiental orienta a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei.

