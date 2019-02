Embarcações disputam 'racha' e deixam passageiros assustados no AM

Vídeo feito por uma passageira | Autor: Divulgação

Manaus - Duas embarcações colidiram após uma especie de 'racha' no Rio Amazonas, na tarde desse sábado (16), nas proximidades do município de Itacoatiara (a 176 Km de Manaus).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o desespero dos passageiros no momento que os dois barcos se aproximam um do outro.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), informou que os dois Ferry Boat de grande porte foram impedidos de prosseguirem viagem. Os responsáveis pelas embarcações prestaram esclarecimentos sobre a situação.

"As embarcações Fred William I e Comte Paiva V foram impedidas pela Agência Fluvial de Itacoatiara para averiguação, perícia e verificação", diz um trecho da nota.

Conforme a nota, a Marinha recebeu a denúncia informando a disputa de velocidade entre as embarcações. "Segundo a denúncia, durante a disputa de velocidade, as embarcações colidiram e colocaram em risco a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana".

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, consequências e responsabilidade do fato.

