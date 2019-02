Ciclista cai na pista e tem cabeça esmagada por ônibus, em Manaus

Manaus - Um jovem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã deste domingo (17), na rua Felismino (antiga rua Chuva Branca), conjunto Ouro Verde, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus.



Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 10h30. O jovem pedalava uma bicicleta pela rua Amazonas, quando tentou ultrapassar o ônibus da empresa Expresso Coroado, que faz a linha 517.

"O ônibus e a bicicleta fizeram a curva juntos, mas o ciclista derrapou na pista e caiu embaixo do coletivo. Uma das rodas passou por cima da cabeça do jovem", contou uma testemunha.

O jovem ficou embaixo ônibus | Foto: Josemar Antunes

A cena do acidente foi isolada pela 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O motorista do ônibus, que não teve a idade divulgada, passou mal e precisou ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado.

A vítima ficou embaixo do ônibus e teve parte da cabeça esmagada pelas rodas do veículo do transporte coletivo de Manaus.

A Polícia Militar esteve no local | Foto: Josemar Antunes

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Ônibus em alta velocidade atropela e mata criança em Manaus

Guarda Municipal morre após moto colidir com micro-ônibus em Manaus