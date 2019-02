Morre o jornalista Vandré Fonseca, em Manaus

Manaus - O Jornalista Vandré Fonseca, de 46 anos, morreu às 12h40 deste domingo (17) após uma parada cardíaca, no Prontocord Hospital do Coração, na Zona Centro-Sul de Manaus

Vandré Fonseca sofreu um infarto e foi internado na noite do dia 30 de janeiro. Ele Passou por uma cirurgia cardíaca no dia 12 de fevereiro sob o comando do médico Luiz Alberto Saraiva. Durante o procedimento, foi detectada uma calcificação na aorta e em várias artérias do coração.

Vandré recebeu uma ponte de safena e uma mamária, mas sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no pós-operatório, deixando o estado do jornalista irreversível. As informações foram divulgadas pelo site Amazônia Real no Facebook.

Jornalismo de luto

O diretor de redação do Jornal Em Tempo, o jornalista Mário Adolfo, lamentou a morte de Vandré. Mário Adolfo conta que encontrou Vandré em várias pautas, como na cobertura do Festival de Parintins, nas grandes cheias, nos espetáculos de ópera e entre tantas outras.

"Quando estava trabalhando era caladão e passava a ideia de que no ato da captação já estava formulando o texto na cabeça. Certa vez, foi nos entrevistar sobre a marchinha da Bica, aquela do Periquiticídio, mistério da morte dos periquitos. Era uma matéria ao vivo e rimos mais do que trabalhamos. No final, os dois minutos que seriam a matéria acabaram se transformando em cinco. Uma única vez nos encontramos sem estar trabalhando. Foi na abertura da copa do mundo, em Manaus, quando ele sentou à minha frente e guardamos as lembranças daquele momento", contou.

Mário Adolfo disse, ainda, que quando um repórter morre, parte da história vai com ele, e a vida perde mais um contador de histórias. "Descanse em paz companheiro, a sua narrativa dos fatos ficarão para sempre gravadas no vídeotap das nossas cabeças".

O editor de últimas do Jornal Em Tempo, o jornalista Gerson Severo Dantas, também lamentou a morte do colega e declarou que o jornalismo ambiental está de luto.

"O Vandré é um dos melhores, se não o melhor, da sua geração. Construiu sua carreira em torno de todas as bases que o bom jornalismo deve ser feito, com precisão e exatidão. Ele soube se reinventar quando saiu da televisão e foi para a internet. Suas matérias para o Eco são um marco do jornalismo ambiental na região, quiçá no Brasil. Um cara que vai fazer uma falta tremenda", declarou

Gerson comparou a perda de Vandré a do também jornalista Ricardo Boechat, que morreu na última segunda-feira (11), durante a queda de um helicóptero, em São Paulo.

"Essa semana comentamos que o Boechat vai fazer uma falta para o jornalismo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que, guardada as devidas proporções, o Vandré vai fazer a mesma falta para o jornalismo amazonense. O meio ambiente está menos protegido com a partida dele. Muito triste essa notícia", lamentou.

História

Vandré Fonseca era repórter da Amazônia Real. Paulista e formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero de São Paulo (em 1996), Vandré atuava na profissão há 23 anos, sendo especializado no jornalismo científico, em saúde e meio ambiente com larga produção para televisão, jornais e sites de notícias relacionados à política, à biodiversidade e à conservação da Amazônia.

Filho da professora universitária aposentada Teresinha Fonseca, o jornalista era casado há 15 anos com a veterinária Rob Mesquita, de 36 anos.

O velório será realizado na Funerária Canaã, 1833, na rua Major Gabriel, Centro. O horário do início do velório será divulgado em breve.

