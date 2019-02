Coletadores realizam palestra sobre a importância de reciclagem no AM

Associação Pauiniense de Reciclagem e Proteção Ambiental (APARPA) | Foto: Divulgação

Pauini - Grupo de moradores do município de Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus) que integram a "Associação Pauiniense de Reciclagem e Proteção Ambiental"-APARPA, se reúne pela segunda vez para tratar da importância do trabalho de reciclagem e da preservação do meio ambiente. O encontro ocorreu na noite desta sábado (16), na residência do Advogado Adenir Costa, localizada no Bairro São Francisco.

Na oportunidade, Sara Soares, membro da Associação, falou sobre sustentabilidade e reciclagem de resíduos sólidos. A mesma ainda apresentou o trabalho desenvolvido pela Associação de Catadores de Recicláveis de Bonito de Santa Fé – ASCAMAR, que possui cerca de 45 integrantes.

O Advogado da Associação, Adenir Costa, falou da importância do tema e disse que a busca por um mundo mais sustentável é uma pauta presente em todos os países do mundo e nessa luta por um mundo mais sustentável.

"A reciclagem se destaca como uma das ações chave, isso porque o processo permite a redução dos impactos ambientais associados aos processos produtivos, uma vez que minimiza a necessidade de extrair recursos naturais", destacou o jurista.

Associação Pauiniense de Reciclagem e Proteção Ambiental (APARPA) tem como objetivo principal apresentar ao poder público e à sociedade soluções com vistas ao desenvolvimento do setor de reciclagem, recondicionamento e descarte dos resíduos sólidos.

Além de representar os associados em todos os níveis de governo, com o objetivo de patrocinar e incentivar realizações de natureza cultural, cientifica, tecnológica, ambiental, formativa, educacional e econômica.

A inclusão social será feita com a disponibilidade de serviços e assessorias, realizando, patrocinando ou apoiando eventos, feiras, congressos, cursos, simpósios ou seminários de interesse do seguimento de reciclagem.

