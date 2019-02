Ônibus colide contra carro e deixa motorista ferido na Zona Norte

Manaus - Uma colisão entre um ônibus da linha 355, da empresa Açaí Transportes, e um carro, modelo Voyage, deixou pelo menos uma pessoa ferida no final da tarde desta segunda-feira (18). O acidente aconteceu na rua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

A vítima ferida, segundo a Polícia Militar, era motorista do Voyage. O homem não teve a identidade divulgada, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), ele ficou com as pernas presas nas ferragens, foi retirado e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme a assessoria dos bombeiros, a mulher que estava no banco de passageiros do carro, conseguiu sair por conta própria, sem nenhum ferimento.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. A tenente Daniele Duarte, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que o motorista do ônibus fugiu do local. "Ficou apenas o cobrador que estava conferindo a renda do dia. A perícia trabalha no local do acidente", disse a policial.

