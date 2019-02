Vídeo: Usuários de coletivos reclamam da situação dos ônibus em Manaus

O passageiro precisa conviver com ônibus velhos e enfrentar o forte calor dentro dos coletivos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O usuário do transporte coletivo reclama da falta de estrutura dentro dos ônibus. O calor é outro fator que deixa a viagem ainda mais cansativa.

A professora Geane Lopes reclama do calor dentro dos coletivos, todos os dias ela precisa sair do terminal 5, na Zona Leste da cidade, até o centro, ela diz que alta temperatura dentro do ônibus torna a viagem ainda mais cansativa.

Wellison aprova ônibus com ar condicionado. Mas afirma que alguns que circulam na cidade, já apresentam problemas.

No terminal 5, a equipe da TV Em Tempo não encontrou nenhum ônibus com ar-condicionado, mas muitos com pneus carecas, problemas na lanternagem, e até vidros quebrados.

Dos mais de 1200 ônibus que circulam em Manaus, apenas 11 possuem ar-condicionado. O passageiro precisa conviver com ônibus velhos e enfrentar o forte calor dentro dos coletivos.

Dona Fátima reclama das péssimas condições dos ônibus que circulam nas Zonas Norte e Leste da capital.

Em nota o sindicato das empresas do transporte coletivo informou que não há previsão para a renovação da frota. Sobre mais ônibus com ar-condicionado, disse que estão sendo feitos estudos sobre a necessidade para os passageiros.

