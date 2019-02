Santa Casa de Misericórdia de Manaus: um problema ainda sem resolução

Manaus - Um prédio centenário, no qual vidas foram salvas, caiu no esquecimento e está "largado às traças" e caindo aos pedaços, literalmente. Tanto de dia como de noite, o local onde em apenas um dia passava da fina flor aos pobres desamparados da sociedade amazonense agora está abandonado, sem telhas, com um cenário de terra arrasada e sem qualquer perspectiva de restauração. Esse, hoje, é o retrato fiel e verdadeiro da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, localizada na rua 10 de Julho, 328, Centro de Manaus.

Desde 2004, quando a Santa Casa fechou, a única atividade que se vê no local é a de moradores de rua, que veem no prédio um refúgio seguro para dormir e usar entorpecentes. Enquanto isso, a responsabilidade sobre os cuidados emergenciais do prédio passa de mão em mão: do Governo do Amazonas para a Prefeitura de Manaus, passando pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e com a intermediação do Ministério Público Federal (MPF) e da Justiça Federal. No entanto, ninguém ainda tomou a iniciativa de iniciar a recuperação.

Os corredores externos do complexo guardam histórias recentes escabrosas, principalmente de crimes cometidos no seu interior | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





O limbo para a vida



O hospital foi construído em 1880, e prestou pleno serviço à sociedade manauara até o ano de 2004. Não por acaso, pelos corredores do hospital circulavam diariamente nomes que hoje só se veem em prédios públicos, como os médicos João Lúcio Pereira Machado e Platão Araújo. Foi no prédio histórico que também morreu o ex-governador do Amazonas, Álvaro Maia, que recebeu assistência do médico Oswaldo Said. Lá também ficou internada dona Balbina Mestrinho, mãe do ex-governador Gilberto Mestrinho.

Em 2013, corredores da Santa Casa ainda tinham itens como macas e berços espalhados pelos corredores. Hoje não resta nada | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Violência



Entretanto, num lugar onde antes se dava a vida, hoje se tiram vidas. Em 29 de janeiro de 2019, o corpo de um homem foi encontrado no interior do prédio, que já está sem qualquer cobertura ou vigilância patrimonial. Mas esse não foi o primeiro. Em 13 de dezembro de 2018, um morador de rua e flanelinha foi morto a facadas por três homens, que segundo a Polícia, teriam fugido para o bairro de Aparecida.

O único prédio do complexo da Santa Casa que ainda funciona é a capela: aos domingos, 10h da manhã, padres da Paróquia de São Sebastião rezam missas no local | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





O crime mais cruel, no entanto, pode ter sido um que aconteceu em 13 de junho de 2017. Uma mulher identificada como Leidiane de Souza Ferreira, à época com 20 anos de idade, foi encontrada morta dentro da Santa Casa, grávida de oito meses. Seu assassino foi preso em maio de 2018: Clilson Silva de Almeida foi apresentado sorrindo, e disse que matou Leidiane porque ela e o marido estariam vendendo drogas na sua área de atuação.



Santa Casa de Misericórdia fica perto de grandes pontos turísticos de Manaus, como o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Atentado e tentativa de salvaguarda



A barbaridade dos crimes, entretanto, pode se comparar ao abandono do prédio por parte do poder público. Em 2017, a Justiça Federal determinou ao Governo do Amazonas que fizesse intervenção emergencial no prédio da Santa Casa, para proteger o patrimônio de uma possível queda.

Em 6 de julho de 2017, técnicos das secretarias de Estado de Cultura (SEC) e Justiça e Cidadania (Sejusc) e da Defesa Civil do Estado, estiveram no prédio para fazer uma inspeção, e constataram uma situação completamente insalubre.

No local, foram encontradas artigos quebrados e em estado de decomposição, além de muito lixo, incluindo dejetos deixados por moradores de rua. O pior, no entanto, estaria por vir: a Sejusc ainda encontrou 12 pessoas que fizeram do prédio abandonado um lar, entre elas, duas mulheres e um transexual. Todos manifestaram desejo de sair da Santa Casa para voltarem aos seus lugares de origem, em sua maioria, municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Decomposição avançada da Santa Casa continua a assustar moradores: janelas estão sem vidros e até os vãos estão sem janelas | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Ainda em julho de 2017, a SEC contratou, em caráter emergencial, serviços de vigilância e tapumagem do local, que era usado como estacionamento e local para lavagem de carros. Em entrevista a uma rede de televisão de Manaus, o então secretário de Cultura, Robério Braga, chegou a dizer que, se dependesse dele, a Santa Casa de Misericórdia não iria desabar. Tanto que os tapumes recém-colocados foram valorizados e usados pela secretaria durante o Circuito de Artes Visuais.



A determinação da Justiça Federal ainda intimava ao Iphan que fizesse um plano de ação emergencial para conter o avanço da deterioração do prédio. O plano emergencial foi feito e colocado em prática, o que, inicialmente, afastou os riscos iminentes de perda do prédio.

Tapumes da Santa Casa ainda foram colocados em 2017, e foram usados no Circuito de Artes Visuais da SEC | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Responsabilidade pública



A empresa contratada pela Secretaria de Estado de Cultura, no entanto, prestou serviços até 2018. Em 1° de outubro do mesmo ano, o Ministério Público Federal, por meio do procurador Rafael Rocha, encaminhou um ofício à Prefeitura de Manaus, pedindo explicações a respeito do restabelecimento dos serviços de vigilância e segurança patrimonial do prédio, uma vez que a Justiça Federal, na Ação Civil Pública 16823-28.2016.4.01.3200, teria afastado do Governo do Amazonas a responsabilidade e a transferido para a Prefeitura, ainda em 2016.

A ação da Justiça Federal, cuja relatora no Amazonas era a juíza Jaíza Fraxe, ainda relata que o prédio da Santa Casa foi tombado pelo Decreto Municipal 7176/2004, assinado pelo então prefeito Alfredo Nascimento (PR). A primeira decisão da magistrada, datada de 23 de fevereiro de 2017, ainda diz que, desde o tombamento, "deveria ter sido dispensada a devida proteção e conservação do bem histórico".

Frequentemente, urubus são vistos pousando e levantando voo no prédio, mal cuidado e sem conservação | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





O decreto de 2004 criou o Setor Especial das Unidades de Interesse de Preservação (Seuip), uma iniciativa que visava coibir a degradação dos prédios históricos da capital. A legislação caracterizou o prédio da Santa Casa como uma Unidade de Preservação de 1° Grau. Na prática, deveria conservar suas características originais, no respeito às suas fachadas, mantendo a mesma volumetria da edificação e a mesma taxa de ocupação do terreno, não podendo sofrer qualquer modificação externa.



Entretanto, o Governo do Amazonas, por meio do decreto 35.301, de 23 de outubro de 2014, assinado pelo ex-governador José Melo, declarou de utilidade pública o prédio da Santa Casa, para retomar e ampliar as atividades do hospital "a fim de dotar o Serviço Estadual de Saúde de mais um equipamento a ser disponibilizado à população do Amazonas". Melo, no entanto, revogou o decreto de 2014 três anos depois, em 31 de março de 2017.

Edevaldo de Souza, de 54 anos, foi vigia e zelador da Santa Casa. Hoje, guarda carros em frente ao prédio que trabalhou | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





O que dizem os órgãos?



Com a situação da Santa Casa em completo abandono, a população questiona, de fato, quem é que realmente deve cuidar e restaurar o prédio. Pela ação da Justiça Federal, a responsabilidade seria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a superintendente estadual do órgão, Karla Bitar, que informou que só se pronunciaria por meio da assessoria de comunicação do órgão.

Álvaro Maia foi governador do Amazonas em três períodos, e dá nome à avenida que liga as zonas Sul, Centro-Sul e Oeste | Foto: Reprodução





Em nota, o Iphan informou que o prédio está sendo vistoriado periodicamente, e tem compartilhado as informações referentes a essas fiscalizações com o Poder Judiciário. O órgão ainda informou que está empenhado para conseguir recursos para o projeto executivo de restauro da Santa Casa, oriundo do Fundo de Direitos Difusos, "sem previsão e nem certeza da liberação".



Também em nota, a Procuradoria-Geral do Município (PGM), vinculada à Prefeitura de Manaus, disse que a questão está judicializada. A PGM ainda esclareceu que o município "acompanha a questão juntamente com outros órgãos para avaliar estratégias de eventuais recursos e soluções para o caso".

Em 2013, a Santa Casa ainda possuía leitos | Foto: Ione Moreno





Longa espera



Enquanto o prédio não é restaurado, as poucas pessoas que moram próximo da Santa Casa consideram que o abandono do antigo hospital é um descaso para com a população. É o caso do casal Adilson e Isabel Araújo, que moram em um prédio de seis andares - que fica bem na frente da Santa Casa - há pouco mais de sete meses.

Adilson, que tem 64 anos e mantém um cyber café no térreo do prédio, diz que o hospital deveria voltar a ser usado, e que o poder público deveria restaurar o prédio.

Um dos corredores da Santa Casa de Misericórdia em 2013 | Foto: Ione Moreno





"É uma tristeza. Isso aí, ao invés de estar servindo à população, está servindo para o pessoal de rua. Dá problema, dá morte, tudo acontece aí. É um problema sério. À noite, por exemplo, ninguém pode ficar muito na rua por medo de assalto. Se estivesse funcionando, estaria salvando vidas, mas hoje está tirando vidas", afirma.

O idoso, no entanto, não é o único a lamentar a falta de funcionamento da Santa Casa. A reportagem encontrou um ex-funcionário do hospital, que hoje é guardador de carros em frente ao local no qual trabalhou por 14 anos. Edevaldo de Souza, de 54 anos, relembra com saudades do tempo em que era auxiliar de serviços gerais da unidade de saúde.

Foto de 2013 mostra o prédio ainda com telhados. No entanto, em 2019, nenhum telhado existe mais no antigo hospital | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





"Fui vigia, trabalhei como zelador na Santa Casa, e fiz muita coisa. Minha mãe, dona Pedrina, também trabalhou aqui no hospital como recepcionista. Eu gostava de trabalhar no hospital, e fiquei triste quando fechou", diz Edevaldo, conhecido na redondeza como Saulo. Ele foi funcionário do hospital de 1° de julho de 1987 a 06 de dezembro de 2004. A mãe, segundo ele conta, já é falecida.



E enquanto vizinhos e funcionários de prédios próximos ao antigo hospital temem pela própria segurança, o prédio segue resistindo, interligando um passado glorioso da capital amazonense. A incerteza, no entanto, é se um dia ele voltará a funcionar como uma unidade de saúde de referência, como foi no passado, ou, talvez, como um museu, para relembrar os grandes vultos históricos que passaram por ali.

Foto de 2013 mostra a Santa Casa ainda coberta e com o telhado, sem tantas degradações. Situação de 2019 é completamente diferente | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Leia mais

Heróis de quatro patas: conheça os cães policiais do Amazonas

BR-319: A ligação necessária entre o Amazonas e o Brasil