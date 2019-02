Feira de adoção de cachorros acontece neste sábado em Manaus

Para a presidente da Pegadas de Amor, Márcia Danielle da Silva, o evento é muito importante para a conscientização de adoção responsável | Foto: Divulgação

Manaus - Quem está em busca de um amigo para a vida toda terá uma chance especial neste sábado (23), com a realização da 1ª Feira de Adoção de Cachorros do Centro de Atenção Animal Petland Vieiralves, que será realizada em parceria com a ONG Pegadas de Amor.

A Penélope, a Cacau, a Valentina, o Pirulito e outros animais que buscam uma família estarão no evento a partir das 9h, na Petland Vieiralves, localizada na Rua Pará, 505, bairro Nossa Senhora das Graças.



Estarão disponíveis para adoção cachorros SRD (Sem Raça Definida), os famosos vira-latas, com idades de três meses até um ano. Todos eles já estão castrados e vacinados com a vacina importada V8. Eles serão entregues à sua família com a carteira de vacina e um atestado de saúde assinado por uma veterinária.

“A Petland incentiva a adoção responsável e uma das nossas maiores metas é encontrar um lar e uma família para os animais. Essa será a primeira feira de adoção de muitas que realizaremos no nosso espaço”, afirmou uma das proprietárias da loja, a empresária Raquel Kimak.

As famílias que adotarem os animais e comprarem itens do enxoval do bichinho acima de R$ 200 na loja ganharão a primeira consulta veterinária gratuitamente.

O espaço será inteiramente adaptado para receber os bichinhos, que serão expostos em uma área reservada da Petland Vieiralves, com ar condicionado e totalmente protegidos do sol.

“Durante todo o dia, também estaremos funcionando como posto de coletas de doações para a ONG. Quem vier à Petland, pode trazer ração, medicação, tapetes higiênicos ou qualquer outro item de necessidade dos cachorros”, afirmou a outra proprietária da loja, Michelle Gavanski.

Para a presidente da Pegadas de Amor, Márcia Danielle da Silva, o evento é muito importante para a conscientização de adoção responsável. “Todos os animais que serão adotados estão completamente saudáveis e essa é uma forma que encontramos para incentivar a adoção responsável”, explicou.

Para quem quiser ter mais informações sobre o evento, pode acompanhar no Instagram Pegadas de Amor (@pegadasdeamor.manaus).

