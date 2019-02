Vídeo:'Eles tratam as pessoas que nem bicho', diz viúvo sobre hospital

Manaus - Mãe e filha morreram durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho, Zona Sul de Manaus, no último sábado (16). A família acredita que houve negligência médica.

Familiares pedem justiça por morte de mãe e bebe por acreditarem que houve negligência médica. O secretário de estado de saúde informou que o caso será investigado.

Na reportagem da TV Em Tempo, o pai desabafou sobre os momentos traumáticos vivenciados na unidade hospitalar:

“Eles tratam as pessoas que nem bicho, o doutor falou: tua esposa morreu, só assim, de maneira normal. O médico tem que sentar, conversar com a pessoa”, disse Fábio, ainda abalado sobre a conduta do médico que para o viúvo, foi desrespeitosa.

Segundo a família, a dona de casa teve uma gravidez normal, mas a secretaria estadual de saúde informou, em nota, que ela deu entrada com febre e um quadro de infecção urinária, após todos os procedimentos a bebê teria morrido e a mãe sofrido uma hemorragia, sendo levada a UTI onde acabou morrendo após três paradas cardíacas .

O momento em que o marido se desespera ao receber a notícia da morte da esposa e da filha é mostrado em um vídeo que circulou na internet. Revoltado, ele chegou a ser agredido pelos seguranças da unidade de saúde.



Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

