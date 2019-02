Prefeito entrega ponte moderna e resistente no Alvorada em Manaus

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto entregou na tarde desta terça-feira (19), a nova ponte da rua 5, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A obra faz parte do projeto de modernização de pontes da Prefeitura de Manaus, que já recuperou dezenas de estruturas.

Chamada de Wellington Montemurro, a estrutura recebeu aduelas de concreto, medindo 2,5 por 2,5 metros, além do aterro total para o nivelamento da via que solucionaram antigos problemas acusados pelo intenso fluxo de veículos e evitarão as alagações que prejudicavam os moradores.

Apesar da nova estrutura, os moradores da área reivindicaram a construção de uma lixeira pública, que existia no local. “Antigamente contávamos com uma lixeira que foi destruída junto com a antiga ponte. Precisamos, pois a coleta do lixo é feito na madrugada e não temos como deixar o lixo pela rua, nem jogar no Igarapé”, disse a dona de casa Márcia da Silva, de 39 anos.

Os comerciantes da área também estão otimistas com a entrega da nova ponte, pois o fluxo de veículos e pedestres volta a normalizar na região. “Foi praticamente um ano de frustração, até a conclusão da obra, agora vamos correr atrás do prejuízo, com a volta da clientela de outros bairros”, disse o comerciante Araújo, de 52 anos.

Sobre a instalação da lixeira comunitária, o subsecretário de operações da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), José Rebouças, informou que será feito uma análise na localidade para verificar o pedido da população.

“Nossa equipe de conscientização deve visitar os moradores e vamos procurar a melhor forma para resolver essa situação. Será feita a coleta de porta em porta nas casas que ficam em beco. A equipe está verificando a construção da lixeira em outro espaço, pois não pode ser instalada na ponte para não prejudicar a estrutura”, disse.

O Igarapé que corta a via também recebeu contenção do murro de arrimo, drenagem e limpeza. A antiga estrutura foi totalmente demolida, dando lugar a uma ponte moderna e resistente. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também realizaram os serviços de contenção de talude, calçadas, meio-fio, drenagem superficial, sarjeta e o recapeamento no trecho.

Após a conclusão da parte de infraestrutura, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), implantou a nova sinalização no local.

