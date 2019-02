Fio de alta tensão cai em rua e coloca em risco vida de pedestres

Manaus - Moradores do Núcleo 23, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, sofreram um grande susto após um fio de alta tensão cair sobre uma árvore, na tarde desta terça-feira (19). A fiação colocou em risco a vida de pedestres que caminhavam na via.

Conforme testemunhas o fio elétrico caiu durante a chuva, por volta das 17h. Parte da fiação ficou sob a calçada.

“A nossa maior preocupação era com as crianças que estavam saindo da escola. O chão está molhado e se não fosse nossa atenção já havia ocorrido um acidente. Ligamos mais de 20 vezes para a Eletrobras e eles não deram nenhum posicionamento até agora. Tivemos que acionar os bombeiros”, disse o comerciante Luciano da Veiga, de 43 anos.

A fiação solta ocasionava faíscas, porém sem proporcionar fogo. A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), informou que a área foi isolada pela equipe e foi feito o acionamento da Eletrobras para manutenção no local.





