Grávida é agredida por médico durante o parto em maternidade de Manaus

Manaus - Na tarde desta terça-feira (19), um vídeo com imagens de uma grávida sendo agredida durante o parto viralizou nas redes sociais. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que o fato divulgado no vídeo é de 2018, o qual ocorreu há nove meses na maternidade Balbina Mestrinho e que tomou conhecimento hoje por meio das redes sociais.



O órgão ainda informou que não há qualquer registro na maternidade ou na Ouvidoria à época da denúncia.

No vídeo é possível ver a dificuldade da mulher em dar à luz ao seu bebê, assim como a impaciência do médico durante o procedimento. Familiares da mulher que estavam na sala começaram a questionar o tratamento quando, irritado, o médico agride a mulher nas partes íntimas e se levanta após a agressão.

Em uma nota oficial divulgada , a Susam informou que não está de acordo com o tipo de conduta praticada pelo médico. Por este motivo, o vice-governador e secretário de estado de saúde, Carlos Almeida, irá solicitar à direção do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas (Igoam), empresa ao qual o profissional é cooperado, o seu afastamento. E também reiterar pedido de providências ao Conselho Regional de Medicina (CRM).



Já tramita na secretaria um processo administrativo para apurar outra denúncia de negligência contra o médico.

O Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas (Igoam) abomina qualquer forma de violência contra a gestante e informa que só tomou conhecimento nesta terça-feira (19.02.19), do vídeo que circula nas redes sociais e imprensa, sobre o atendimento à parturiente que aparece na gravação realizada na maternidade Balbina Mestrinho, há nove meses.

O sócio envolvido será encaminhado ao Conselho Disciplinar para apreciação do caso conforme previsto no Regimento Interno, resguardando o direito ao contraditório e ampla defesa.

O Igoam reafirma o seu compromisso com os serviços prestados à sociedade, enfatizando que o fato ocorrido é de caráter individual e não reflete o trabalho coletivo realizado pelos demais sócios da empresa.

