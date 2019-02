Após sucesso, aulão de português para o Idam acontece neste domingo

Manaus - O aulão de Língua Portuguesa voltado para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), promovido pelo curso preparatório ‘Tô na Lista’, ocorrido no último domingo (17), foi um grande sucesso e, atendendo a pedidos, um novo aulão será realizado nesse domingo (23).

Segundo a coordenação, não se esperava um público tão grande como ocorreu, visto que a aula foi decidida de uma hora para outra, mas que a didática do professor contribuiu muito para atrair o público que esteve presente. "O que se via nos corredores do curso eram alunos extremamente satisfeitos, comentários sempre positivos pela didática do docente".

Conforme a assistente social Glaubia Caroline, de 29 anos, ela começou a estudar para concursos há 2 anos e teve algumas decepções no decorrer de várias tentativas, sendo sempre o seu maior vilão, o Português.

“Eu comecei a estudar para concursos há mais ou menos dois anos, fiz alguns concursos, mas acabei sempre perdendo a vaga por causa da bendita Língua Portuguesa. Sempre foquei as específicas, nelas sempre fui bem, mas o português sempre foi meu maior vilão, fazendo sempre eu perder a vaga”, disse a aluna.

Ainda segundo Glaubia, ela já estudou com muitos professores, em diversos cursos de Manaus, todos muito conhecidos, e nunca tinha ouvido falar do curso Tô na Lista, nem do professor Adryen Feitoza, e que, depois do que aprendeu e da forma como aprendeu, vai seguir o professor onde quer que ele esteja.

“A aula do professor é uma coisa de outro mundo, espetacular, sensacional. Eu já estudei em todos os cursos de Manaus e tive aula com todos os professores de renome aqui da cidade, mas confesso que nada se comparou à aula desse professor. Ele explica de uma forma tão descomplicada, tão simples, tão humilde, tão direta, tão objetiva e com tanta paixão", concluiu aos risos.

Já Maíra Borges, de 38 anos, está desempregada e viu no concurso do Idam uma oportunidade de ingressar no funcionalismo público. Segundo ela, ficou sabendo do evento através do portal EM TEMPO e que aula foi excelente, uma das melhores que já viu e, por essa razão, vai estar presente no próximo evento.

“A aula foi excelente, muito clara, muito objetiva. Eu sempre tive dificuldades em pôr em prática o que sabia de português, mas depois dessa aula tudo ficou mais claro. Através da didática do professor, consegui resolver as questões apresentadas sem dificuldades, e domingo, com certeza, estarei presente”, disse.

O próximo aulão vai ser totalmente focado em resolução de provas anteriores com toda fundamentação teórica. Haverá sorteio de bolsas e brindes aos participantes.

O evento irá acontecer nas dependências do Curso Preparatório Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, 2114, ao lado do Conde do Pão, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O aulão terá uma carga horária total de sete horas, e o custo será de R$ 25.

As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada, para poder evitar de não conseguir vaga no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo 4104-4104 ou pelo WhatsApp 99474-4281.

